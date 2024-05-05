Alyona Alyona та Jerry Heil запалили на Бірюзовій доріжці Євробачення — відео

Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Сьогодні у шведському місті Мальме стартувала церемонія відкриття "Євробачення-2024". Представниці України на пісенному конкурсі alyona alyona та Jerry Heil вже встигли навчити ведучу церемонії "битися" крашанками.

Відповідне відео дівчата опублікували на своїй сторінці Instagram.

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Велике свято Великодня співпало із відкриттям пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Alyona Alyona і Jerry Heil завітали на Бірюзову доріжку Євробачення в Мальме із великоднім кошиком та привітали зі святом ведучу трансляції Tia Kofi.

Артистки розповіли їй про давню українську традицію — битися крашанками. Tia Kofi взяла у руки яйце та почала змагатися із Alyona Alyona.

Співачка впевнено перемогла ведучу, що є вже хорошим знаком для нашої країни у цей світлий день.

Нагадаємо, Alyona Alyona і Jerry Heil показали нові образи для Євробачення. Також на конкурсі ввели нові правила — тепер порядок виступів здебільшого будуть обирати продюсери.