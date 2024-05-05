Alyona Alyona та Jerry Heil запалили на Бірюзовій доріжці Євробачення — відео

Відкриття Євробачення-2024 — Alyona Alyona та Jerry Heil навчили ведучу церемонії битися крашанками
Сьогодні у шведському місті Мальме стартувала церемонія відкриття "Євробачення-2024". Представниці України на пісенному конкурсі alyona alyona та Jerry Heil вже встигли навчити ведучу церемонії "битися" крашанками.
Відповідне відео дівчата опублікували на своїй сторінці Instagram.
Alyona Alyona і Jerry Heil долучають європейців до українських традицій
Велике свято Великодня співпало із відкриттям пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Alyona Alyona і Jerry Heil завітали на Бірюзову доріжку Євробачення в Мальме із великоднім кошиком та привітали зі святом ведучу трансляції Tia Kofi.
Артистки розповіли їй про давню українську традицію — битися крашанками. Tia Kofi взяла у руки яйце та почала змагатися із Alyona Alyona.
Співачка впевнено перемогла ведучу, що є вже хорошим знаком для нашої країни у цей світлий день.
Нагадаємо, Alyona Alyona і Jerry Heil показали нові образи для Євробачення. Також на конкурсі ввели нові правила — тепер порядок виступів здебільшого будуть обирати продюсери.
Читайте Новини.LIVE!