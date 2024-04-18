Співачки Alyona Alyona і Jerry Heil обрали нові образи для Євробачення — фото

Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official

Представниці України показали нові образи для Євробачення. Співачки Alyona Alyona і Jerry Heil натякнули, що змінили свій конкурсний номер.

Про це вони написали в Instagram.

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Alyona Alyona і Jerry Heil будуть в дуальних образах на Євробаченні

Цьогоріч на Євробачення від України їде дует Alyona Alyona і Jerry Heil. Вони представлять країну піснею "Teresa & Maria".

До конкурсу залишилось лише 19 днів. Співачки вже активно готуються. Зірки натякнули, що змінили свій номер і будуть в дуальних образах. Втім, ніяких деталей не розповіли.

"Без темряви ми не знали би, що таке світло, проте є закон природи: після ночі завжди настає день. Відповідь на питання, чи поміняли ми номер, наразі така. Чекайте більше деталей згодом: з ким ми працюємо над номером, що в ньому буде, як ми виглядатимемо! Памʼятайте, що всі ми дуальні!" — загадково написали співачки.

Водночас артистки показали нові костюми. Тендітна Jerry Heil обрала для себе чорну легку сорочку та вільні штани. Особливим акцентом стала масивна прикраса на її худорлявій шиї.

Alyona Alyona ж приміряла вкорочену чорну шкіряну, білу сорочку та дивакуваті полосаті брюки. Стилісти доповнили образ в'язаною металевою краваткою та дуже високим пучком на голові.

Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official

Нагадаємо, протестувальники хочуть спалити Коран перед початком Євробачення. Також на конкурсі ввели нові правила — тепер порядок виступів здебільшого будуть обирати продюсери.