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Alyona Alyona і Jerry Heil показали нові образи для Євробачення

18 квітня 2024 21:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Співачки Alyona Alyona і Jerry Heil обрали нові образи для Євробачення — фото
Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Представниці України показали нові образи для Євробачення. Співачки Alyona Alyona і Jerry Heil натякнули, що змінили свій конкурсний номер. 

Про це вони написали в Instagram.

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Alyona Alyona і Jerry Heil будуть в дуальних образах на Євробаченні

Цьогоріч на Євробачення від України їде дует Alyona Alyona і Jerry Heil. Вони представлять країну піснею "Teresa & Maria". 

До конкурсу залишилось лише 19 днів. Співачки вже активно готуються. Зірки натякнули, що змінили свій номер і будуть в дуальних образах. Втім, ніяких деталей не розповіли.

"Без темряви ми не знали би, що таке світло, проте є закон природи: після ночі завжди настає день. Відповідь на питання, чи поміняли ми номер, наразі така. Чекайте більше деталей згодом: з ким ми працюємо над номером, що в ньому буде, як ми виглядатимемо! Памʼятайте, що всі ми дуальні!" — загадково написали співачки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Водночас артистки показали нові костюми. Тендітна Jerry Heil обрала для себе чорну легку сорочку та вільні штани. Особливим акцентом стала масивна прикраса на її худорлявій шиї.

Alyona Alyona ж приміряла вкорочену чорну шкіряну, білу сорочку та дивакуваті полосаті брюки. Стилісти доповнили образ в'язаною металевою краваткою та дуже високим пучком на голові.

Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official
Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official

Нагадаємо, протестувальники хочуть спалити Коран перед початком Євробачення. Також на конкурсі ввели нові правила — тепер порядок виступів здебільшого будуть обирати продюсери.

Євробачення
Alyona Alyona
Україна
Jerry Heil
співачка
конкурс

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