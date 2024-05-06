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15 стран — кто будет выступать в первом полуфинале Евровидения-2024

6 мая 2024 21:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Порядок выступлений участников Евровидения-2024
Сцена Евровидения-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

В этот вторник, 7 мая, в шведском городе Мальме пройдет первый полуфинал конкурса "Евровидение-2024". 15 исполнителей из разных стран будут бороться за участие в финале песенного конкурса.

Новини.LIVE расскажут читателям, под какими номерами будут выступать участники Евровидения.

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Порядок выступлений участников Евровидения-2024

1. Кипр: Силия Капсис — Liar

2. Сербия: Teya Dora — Ramonda

3. Литва: Silvester Belt — Luktelk

4. Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue

5. Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

6. Польша: LUNA — The Tower

7. Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

8. Исландия: Hera Björk — Scared of Heights

9. Словения: Raiven — Veronika

10. Финляндия: Windows95man — No Rules!

11. Молдова: Natalia Barbu — In The Middle

12. Азербайджан: FAHREE feat. Илькин Довлатов — Özünlə Apa

13. Австралия: Electric Fields — One Milkali (One Blood)

14. Португалия: iolanda — Grito

15. Люксембург: Талли — Fighter

Ранее Alyona Alyona и Jerry Heil показали новые образы для Евровидения. Также певицы научили ведущую церемонии Бирюзовой дорожки сражаться пасхальными яйцами.

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украинские звезды
Евровидение-2024

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