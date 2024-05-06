15 стран — кто будет выступать в первом полуфинале Евровидения-2024
В этот вторник, 7 мая, в шведском городе Мальме пройдет первый полуфинал конкурса "Евровидение-2024". 15 исполнителей из разных стран будут бороться за участие в финале песенного конкурса.
Новини.LIVE расскажут читателям, под какими номерами будут выступать участники Евровидения.
Порядок выступлений участников Евровидения-2024
1. Кипр: Силия Капсис — Liar
2. Сербия: Teya Dora — Ramonda
3. Литва: Silvester Belt — Luktelk
4. Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue
5. Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
6. Польша: LUNA — The Tower
7. Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
8. Исландия: Hera Björk — Scared of Heights
9. Словения: Raiven — Veronika
10. Финляндия: Windows95man — No Rules!
11. Молдова: Natalia Barbu — In The Middle
12. Азербайджан: FAHREE feat. Илькин Довлатов — Özünlə Apa
13. Австралия: Electric Fields — One Milkali (One Blood)
14. Португалия: iolanda — Grito
15. Люксембург: Талли — Fighter
Ранее Alyona Alyona и Jerry Heil показали новые образы для Евровидения. Также певицы научили ведущую церемонии Бирюзовой дорожки сражаться пасхальными яйцами.
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