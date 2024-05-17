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"20 днів у Маріуполі" покажуть по телебаченню — коли та де дивитися

17 травня 2024 20:47
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
"20 днів у Маріуполі" транслюватимуть по телебаченню — коли
Фільм "20 днів у Маріуполі". Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Оскароносний фільм "20 днів у Маріуполі" покажуть по українському телебаченню. Прем'єра відбудеться вже за кілька днів.

Про це розповіли на сайті телеканалу "1+1 Україна".

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"20 днів у Маріуполі" транслюватимуть на телебаченні

Побачити український фільм, який виграв "Оскар" у цьому році, можна буде 19 травня. Його телепремʼєра відбудеться о 22:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Стрічка "20 днів у Маріуполі" створена на основі матеріалів, знятих воєнним кореспондентом, фотографом, відеографом Мстиславом Черновим в Маріуполі. Разом з ним працювали — фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко.

Фільм показує, як місто відчуло на собі окупацію росіянами — перші загиблі люди, бомбардування пологового будинку, стрільба з танку по багатоповерхівках і багато іншого, від чого на очах з'являються сльози, а серце завмирає.

Новій телеверсії бути — нагородження "20 днів у Маріуполі" додадуть до Оскара
Кінокоманда фільму "20 днів у Маріуполі" на "Оскарі". Фото: стоп-кадр

У 2023 році автори фільму стали лауреатами Пулітцерівської премії, а у 2024 — Шевченківської премії. Також стрічка перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" британської кінопремії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

Нагадаємо, на війні загинув відомий український актор Євген Шумілов. Також українці вражені фільмом про розстріляне відродження "Будинок Слово: нескінчений роман".

Оскар
кіно
премія
Маріуполь
телебачення
20 днів у Маріуполі

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