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"Будинок "Слово" — в прокат вийшов фільм про письменників Розстріляного відродження

9 травня 2024 14:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
У кінотеатрах по Україні "Будинок "Слово" — про що стрічка
Кадр зі стрічки "Будинок “Слово". Фото: пресслужба фільму
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

В український прокат 9 травня вийшов художній фільм режисера Тараса Томенка "Будинок "Слово". Нескінчений роман".  Він розповідає про драму українських письменників доби “розстріляного відродження”, яких змусили працювати на благо радянської системи.

Трейлер стрічки був опублікований на YouTube.

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Прем'єра стрічки "Будинок "Слово"


Стрічка розповідає про драматичну історію українських письменників доби “розстріляного відродження”, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо радянської системи.

Кадри зі стрічки "Будинок "Слово"
Кадр зі стрічки "Будинок "Слово". Фото: пресслужба фільму

Фільм розповідає про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло. Історія заснована на реальних подіях.

Головні ролі у стрічці зіграли Дмитро Олійник (Володимир Акімов), В’ячеслав Довженко (Микола Хвильовий), Ніна Набока (тьотя Варя), Марина Кошкіна (Галя), а також Станіслав Сукненко (Лесь Курбас), Юрій Одинокий (Мерер), Валерія Ходос (Рая Троянкер), Андрій Май (Володимир Сосюра), Юлія Чепурко (Марія Сосюра), Костянтин Темляк (Павло Тичина), Геннадій Попенко (Михайль Семенко).

Кадри зі стрічки "Будинок "Слово"
Кадр зі стрічки "Будинок "Слово". Фото: пресслужба фільму

Сценаристи стрічки – Тарас Томенко та Любов Якимчук, режисер – Тарас Томенко, оператор-постановник Михайло Любарський, художник-постановник Шевкет Сейдаметов, композитор – Алла Загайкевич, продюсери  – Юлія Чернявська, Олег Щербина, Пилип Іллєнко та Ростислав Мартинюк.

"Будинок “Слово" — в прокат вийшов фільм про письменників Розстріляного відродження - фото 3
Кадр зі стрічки "Будинок "Слово". Фото: пресслужба фільму

Світова прем'єра художнього фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” відбулась на 37-му Варшавському кінофестивалі 2021 в рамках міжнародної конкурсної програми. Фільм був також представлений на міжнародних фестивалях: FilmFestival Cottbus (Німеччина), Galway Film Fleadh (Ireland), The I Will Tell International Film Festival (USA), Prishtina International Film Festival (PriFest), Миколайчук OPEN та Kyiv International Film Festival Molodist.

Актори стрічки "Будинок "Слово"
Кадр зі стрічки "Будинок "Слово". Фото: пресслужба фільму

"Захоплюючий сценарій, котрий вивірений  документальним фільмом, неймовірний акторський склад, вишукана операторська робота, божевільна атмосфера  20-30-х років часу розквіту авангардного мистецтва – все віддзеркалює нам той час 100 років тому, щоб  ми могли побачити нас теперішніх – в кривавій  м’ясорубці   російської орди.  Для мене важливо, що мій фільм виходить саме зараз у доленосний для України час. Без перебільшень, такого  кіно не було в українському кінематографі. Пам'ятаймо ціну українського Слова",  — зазначив режисер стрічки Тарас Томенко.

Раніше ми списали, що у кінотеатрах по Україні показують фільм Третьої штурмової "Ми були рекрутами".  А також українка, що грала в ситкомі "Леся+Рома", зніметься у голлівудському фільмі жахів.

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