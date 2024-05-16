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"20 дней в Мариуполе" покажут по телевидению — когда и где смотреть

16 мая 2024 20:47
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
"20 дней в Мариуполе" будут транслировать по телевидению - когда
Фильм "20 дней в Мариуполе". Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Оскароносный фильм "20 дней в Мариуполе" будет показан по украинскому телевидению. Премьера состоится уже через несколько дней.

Об этом рассказали на сайте телеканала "1+1 Украина".

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Увидеть украинский фильм, выигравший "Оскар" в этом году, можно будет 19 мая. Его телепремьера состоится в 22:00 на телеканале "1+1 Украина".

Картина "20 дней в Мариуполе" создана на основе материалов, снятых военным корреспондентом, фотографом, видеографом Мстиславом Черновым в Мариуполе. Вместе с ним работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко.

Фильм показывает, как город ощутил на себе оккупацию россиянами — первые погибшие люди, бомбардировка роддома, стрельба из танка по многоэтажкам и многое другое, от чего на глазах появляются слезы, а сердце замирает.

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Кинокоманда фильма "20 дней в Мариуполе" на "Оскаре". Фото: стоп-кадр

В 2023 году авторы фильма стали лауреатами Пулитцеровской премии, а в 2024 — Шевченковской премии. Также фильм победил в номинации "Лучший документальный фильм" британской кинопремии BAFTA. А Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США (DGA Awards) за "выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино".

Напомним, погиб известный украинский актер Евген Шумилов. Также украинцы удивлены фильмом о расстрелянном возрождении "Дом Слово: бесконечный роман".

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Мариуполь
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