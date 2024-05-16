"20 дней в Мариуполе" будут транслировать по телевидению - когда

Фильм "20 дней в Мариуполе". Фото: скриншот

Оскароносный фильм "20 дней в Мариуполе" будет показан по украинскому телевидению. Премьера состоится уже через несколько дней.

Об этом рассказали на сайте телеканала "1+1 Украина".

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Увидеть украинский фильм, выигравший "Оскар" в этом году, можно будет 19 мая. Его телепремьера состоится в 22:00 на телеканале "1+1 Украина".

Картина "20 дней в Мариуполе" создана на основе материалов, снятых военным корреспондентом, фотографом, видеографом Мстиславом Черновым в Мариуполе. Вместе с ним работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко.

Фильм показывает, как город ощутил на себе оккупацию россиянами — первые погибшие люди, бомбардировка роддома, стрельба из танка по многоэтажкам и многое другое, от чего на глазах появляются слезы, а сердце замирает.

Кинокоманда фильма "20 дней в Мариуполе" на "Оскаре". Фото: стоп-кадр

В 2023 году авторы фильма стали лауреатами Пулитцеровской премии, а в 2024 — Шевченковской премии. Также фильм победил в номинации "Лучший документальный фильм" британской кинопремии BAFTA. А Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США (DGA Awards) за "выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино".

Напомним, погиб известный украинский актер Евген Шумилов. Также украинцы удивлены фильмом о расстрелянном возрождении "Дом Слово: бесконечный роман".