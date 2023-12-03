77-річного американського режисера Девіда Лінча покинула дружина і вимагає аліменти

Девід Лінч засмучений Фото: Variety, Джордан Штраус.

Американський режисер Девід Лінч знову холостяк. Його дружина Емілі Стофл подала на розлучення та вимагає аліменти на утримання дитини.

Про це пише видання TMZ.

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Девід Лінч, який зняв "Твін Пікс", "Манголланд Драйв" та "Синій оксамит", розлучається зі своєю четвертою дружиною. Емілі Стофл на 32 роки молодша за свого чоловіка та відома грою у "Внутрішній імперії" та продовженні "Твін Пікса".

У позовній заяві Емілі вимагає одноосібної опіки над їхньою спільною дочкою — 11-річною Лулі Богіня та аліменти.

Девід Лінч та Емілі Стофл. Фото: Девід Кротті.

Це вже 4 розлучення для Девіда Лінча. З 1968-го до 1974-го він був одруженим із Пеґґі Ріві і має дочку Дженніфер, якій зараз вже 55 років. Другий шлюб режисер вклав з Мері Фіск і в них є спільний син Остін Джек Лінч, якому зараз 41 рік.

Третій раз Девід Лінч одружився з колегою Мері Суїні і в них народився Райлі Суїні Лінч. Наступною коханою була вже Емілі Стофл, але і з нею вдалось бути разом лише 14 років.

Девід Лінч знову холостяк. Фото: New Yorker, Гленн Хант.

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