77-летнего американского режиссера Дэвида Линча покинула жена и требует алименты

Дэвид Линч расстроен Фото: Jordan Strauss

Американский режиссер Дэвид Линч снова холостяк. Его жена Эмили Стофл подала на развод и требует алименты на содержание ребенка.

Об этом пишет издание TMZ.

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Дэвид Линч, снявший "Твин Пикс", "Манголланд Драйв" и "Синий бархат", расстается со своей четвертой женой. Эмили Стофл на 32 года младше своего мужа и известна игрой во "Внутренней империи" и продолжении "Твин Пикса".

В исковом заявлении Эмили требует единоличной опеки над их общей дочерью — 11-летней Лулей Богиней и алиментами.

Дэвид Линч и Эмили Стофл. Фото: Дэвид Кротти

Это уже четвертый развод для Дэвида Линча. С 1968 по 1974 он был женат на Пегги Риви и имеет дочь Дженнифер, которой сейчас уже 55 лет. Второй брак режиссер заключил с Мэри Фиск и у них есть общий сын Остин Джек Линч, которому сейчас 41 год.

Третий раз Дэвид Линч женился на коллеге Мэри Суини и у них родился Райли Суини Линч. Следующей любимой была уже Эмили Стофл, но и с ней удалось быть вместе всего 14 лет.

Дэвид Линч снова холостяк. Фото: Гленн Хант.

Напомним, что недавно Анджелину Джоли впервые увидели на публике после скандала с Брэдом Питтом.

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