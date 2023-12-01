Скандальне розлучення соліста "СКАЙ" — ексдружина музиканта зробила гучну заяву

Музикант Олег Собчук з ексдружиною. Фото: facebook.com/oleg.sobchuk/

Нещодавно соліст українського гурту "Скай" Олег Собчук вперше прокоментував новину про своє розлучення. Колишня дружина співака розповіла, що 20 років страждала від його поганого ставлення, але після розставання проблеми у стосунках експодружжя не зникли.

Про це стало відомо з соціальних мереж Марини Собчук.

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Колишня дружина Олега Собчука Марія нещодавно приголомшила новиною, що вони з чоловіком розійшлися. Вона оприлюднила особисту переписку з музикантом, де він їй погрожує. Марія Собчук звинуватила співака в аб'юзі і в тому, що він забрав навіть велосипед і ноутбук, які їй купував. Тепер жінка пише, що Собчук виставляє її у поганому світлі перед їхніми дітьми.

Дружина Олега Собчука поділилася подробицями їхнього розлучення. Фото: instagram.com/sob4ukmari/

Дружина Олега Собчука поділилася подробицями їхнього розлучення. Фото: instagram.com/sob4ukmari/

"Що відбувається з жінкою, котра поділилася своїм власним досвідом аб’юзу в сім’ї...її дружно розпинають привселюдно і дають їй оцінку, яка вона, не знаючи її ані в житті, ані заочно. І це більшість самих же жінок! А мій колишній чоловік радісно все скрінить і надсилає це нашій донці. Повторюючи без перестану — вона сама винна, бачиш, яка вона хєрова?! Тобто нічого нового, тобто це ще один нікчемний доказ того, ким ти є насправді", — пише жінка і додає скріншот, який, судячи з всього, зробив її колишній чоловік і переслав їхній дочці.

Днями Олег Собчук зізнався, що розбігся з дружиною ще до початку повномасштабного вторгнення. Артист сказав, що не збирається виносити на публіку подробиці розлучення. Пара виховує двох дітей.

Нагадаємо, соліст "Скай", якого дружина назвала аб'юзером, прокоментував своє розлучення.

Раніше Анна Трінчер пояснила, чому тривалий час спростовувала розлучення.