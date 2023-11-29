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Джолі вперше вийшла у світ після скандалу через погане ставлення дітей до Бреда Пітта

29 листопада 2023 12:30
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Анджеліна Джолі вперше вийшла у світ після гучного скандалу через погане ставлення дітей до Бреда Пітта
Анджеліна Джолі у Мілані. Фото: Daily Mail
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Анджеліну Джолі вперше побачили на публіці після сімейного скандалу з відмовою дітей від спілкування з Бредом Піттом. Тоді близьке оточення Пітта звинуватило Джолі у тому, що вона налаштовує дітей проти батька. На останніх фото папараці акторка має дуже задоволений вигляд. 

Про це пише Daily Mail.

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Анджеліну Джолі засняли папараці на вулиці у Мілані разом із колегами по майбутньому фільму "Марія" — П’єрфранческо Фавіно, Альбою Рорвахер і режисером Пабло Ларріном. 48-річна акторка була у чудовому настрої: вона посміхалася і сміялася.  

 

Анджеліна Джолі у компанії колег. Фото: Daily Mail
Анджеліна Джолі у компанії колег. Фото: Daily Mail

Джолі була одягнена у довге чорне пальто і чоботи на підборах. Образ прикрасила білою сумочкою від Dior. Золотисте волосся зірки було не зібране.

 

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі у Мілані. Фото: Daily Mail
Анджеліна Джолі у Мілані. Фото: Daily Mail

Це перший виход Анджеліни Джолі після того, як близьке оточення її колишнього чоловіка звинуватило її в "іграх", щоб налаштувати їхніх дітей проти нього.

Що передувало

Нещодавно сталася ціла низка подій, які вказали на проблеми у стосунках Бреда Пітта зі своїми дітьми. Син Пітта та Джолі, 19-річний Пакс, назвав свого батька "засранцем світового класу", який змушує своїх чотирьох молодших дітей "тремтіти від страху". Так він висловився у дописі, який хлопець опублікував у закритому акаунті у День батька у 2020 році, коли йому було 16. Проте "сплив" він лише зараз.

"Ти перетворив життя найближчих мені людей на постійне пекло. Ти можеш говорити собі і світові все, що хочеш, але колись правда вийде назовні. З Днем батька, ти, засранець світового класу. Ти знову і знову доводиш, що ти жахлива і зневажена людина. Ти ніколи не зрозумієш, яку шкоду ти завдав моїй сім'ї, тому що ти не здатен зробити це", — написав Пакс.

 


Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта прокоментував стосунки з батьком. Фото: DailyMail.com

А ще дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Захара, яка вступила до жіночого товариства "Альфа Каппа Альфа" у коледжі Спелман, представилась на вступі без прізвища свого батька. Вона назвала себе Захара Джолі замість Джолі-Пітт. 

 

Друзі Бреда розповіли про спустошення зірки через його відчуженість від трьох усиновлених дітей і звинуватили його колишню дружину, яка, як вони стверджували, робить все, щоб налаштувати дітей проти нього.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pax Jolie Pitt (@paxalbum)

Зараз Пітт спілкується лише зі своїми біологічними дітьми: Шайло і близнюками Вів'єн і Ноксом. 

Анджеліна Джолі незадоволена, що через сумісну опіку має залишатися у США, де живе Пітт, а хотіла б переїхати.

Нагадаємо, син Джолі і Пітта жорстко "пройшовся" по батьку. 

Також ми писали, що дочка Анджеліни Джолі "відмовилась" від прізвища батька. 

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