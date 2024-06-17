Адель втрапила у скандал — зірка показалася у сукні російського дизайнера

Адель засвітилася у сукні відомого російського дизайнера
Всесвітньо відома співачка Адель втрапиила у скандал через вбрання, яке обрала для виступу у Лас-Вегасі. Зірка вийшла до глядачів у сукні від російського дизайнера Валентина Юдашкіна.
Фото з концерту вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Адель оскандалилася через росіян
Співачка поділилася світлинами зі свого виступу в Лас-Вегасі, які спровокували шквал критики. Справа у тому, що Адель заспівала шанувальникам у чорній мереживній сукні від відомого російського дизайнера Валентина Юдашкіна. Вона тегнула російський бренд та показала що співпрацює із ним.
Сам модельєр помер минулого року, однак він не засудив криваву політику Кремля, а до того ж, створював форму для російських військових.
Російські ЗМІ пишуть про те, що співачці сподобалася сукня під час показів у ОАЕ і вона замовила собі таку ж, тільки в чорному кольорі.
Шанувальники шоковані вибором Адель
Безліч підписників обурені вибором популярної співачки. Аудиторія не розуміє, як можна вдягати речі, створені вбивцями.
"Треба бути абсолютно байдужою людиною, щоб одягнути сукню дизайнера з країни, яка чинить геноцид і ставить під сумнів існування цілої нації".
"Одяг від росіян, які вбивають українців?! Браво!!!".
"Сукня від російського дизайнера? приклад, коли в голові трава".
"Дивлячись на вашу сукню, я бачу тисячі вбитих, зґвалтованих і закатованих російською армією. Любив ваші пісні, але більше не буду слухати".
"Серйозно, носити сукню від російського дизайнера, який підтримує війну в Україні? На цій сукні кров тисяч людей, в тому числі дітей!".
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачку Біллі Айліш розкритикували через те, що вона заспівала англомовну версію композицію російського гурту ''Тату'' — All The Things She Said. А також Адель не може продати квитки на свої виступи через те, що шанувальники бояться витратити марно гроші на квитки, якщо співачка знову скасує чи перенесе виступ.
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