Адель втрапила у скандал — зірка показалася у сукні російського дизайнера

Британська співачка Адель. Фото: Instagram/adele

Всесвітньо відома співачка Адель втрапиила у скандал через вбрання, яке обрала для виступу у Лас-Вегасі. Зірка вийшла до глядачів у сукні від російського дизайнера Валентина Юдашкіна.

Фото з концерту вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Адель оскандалилася через росіян

Співачка поділилася світлинами зі свого виступу в Лас-Вегасі, які спровокували шквал критики. Справа у тому, що Адель заспівала шанувальникам у чорній мереживній сукні від відомого російського дизайнера Валентина Юдашкіна. Вона тегнула російський бренд та показала що співпрацює із ним.

Британська співачка Адель. Фото: Instagram/adele

Британська співачка Адель. Фото: Instagram/adele

Британська співачка Адель. Фото: Instagram/adele

Британська співачка Адель. Фото: Instagram/adele

Сам модельєр помер минулого року, однак він не засудив криваву політику Кремля, а до того ж, створював форму для російських військових.

Російські ЗМІ пишуть про те, що співачці сподобалася сукня під час показів у ОАЕ і вона замовила собі таку ж, тільки в чорному кольорі.

Шанувальники шоковані вибором Адель

Безліч підписників обурені вибором популярної співачки. Аудиторія не розуміє, як можна вдягати речі, створені вбивцями.

"Треба бути абсолютно байдужою людиною, щоб одягнути сукню дизайнера з країни, яка чинить геноцид і ставить під сумнів існування цілої нації".

"Одяг від росіян, які вбивають українців?! Браво!!!".

"Сукня від російського дизайнера? приклад, коли в голові трава".

"Дивлячись на вашу сукню, я бачу тисячі вбитих, зґвалтованих і закатованих російською армією. Любив ваші пісні, але більше не буду слухати".

"Серйозно, носити сукню від російського дизайнера, який підтримує війну в Україні? На цій сукні кров тисяч людей, в тому числі дітей!".

Коментарі під публікацією Адель. Фото: Instagram/adele

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачку Біллі Айліш розкритикували через те, що вона заспівала англомовну версію композицію російського гурту ''Тату'' — All The Things She Said. А також Адель не може продати квитки на свої виступи через те, що шанувальники бояться витратити марно гроші на квитки, якщо співачка знову скасує чи перенесе виступ.