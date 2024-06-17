Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Адель засветилась в платье известного российского дизайнера arrow

Адель засветилась в платье известного российского дизайнера

17 июня 2024 17:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Адель попала в скандал – звезда показалась в платье российского дизайнера
Британская певица Адель. Фото: Instagram/adele
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Всемирно известная певица Адель попала в скандал из-за наряда, который выбрала для выступления в Лас-Вегасе. Звезда вышла к зрителям в платье от российского дизайнера Валентина Юдашкина.

Фото с концерта она опубликовала на своей странице Instagram.

Читайте также:

Адель оскандалилась из-за россиян

Певица поделилась фотографиями из своего выступления в Лас-Вегасе, которые спровоцировали шквал критики. Дело в том, что Адель спела поклонникам в черном кружевном платье от известного российского дизайнера Валентина Юдашкина. Она тэгнула российский бренд и показала, что сотрудничает с ним.

Адель выступила в платье Юдашкина
Британская певица Адель. Фото: Instagram/adele
Адель в платье Юдашкина
Британская певица Адель. Фото: Instagram/adele
Адель финансирует россиян
Британская певица Адель. Фото: Instagram/adele
Адель спонсирует войну
Британская певица Адель. Фото: Instagram/adele

Сам модельер умер в прошлом году, однако он не осудил кровавую политику Кремля, и к тому же создавал форму для российских военных.

Российские СМИ пишут о том, что певице понравилось платье во время показов в ОАЭ и она заказала себе такое же, только в черном цвете.

Поклонники шокированы выбором Адель

Множество подписчиков возмущены выбором популярной певицы. Аудитория не понимает, как можно надевать вещи, созданные убийцами.

"Нужно быть абсолютно безразличным человеком, чтобы одеть платье дизайнера из страны, которая оказывает геноцид и ставит под сомнение существование целой нации".

"Одежда от россиян, которые убивают украинцев?! Браво!!!".

"Платье от российского дизайнера — пример, когда в голове трава".

"Глядя на ваше платье, я вижу тысячи убитых, изнасилованных и замученных русской армией. Любил ваши песни, но больше не буду слушать".

"Серьезно, носить платье от российского дизайнера, поддерживающего войну в Украине? На этом платье кровь тысяч людей, в том числе детей!".

Адель засветилась в платье известного российского дизайнера - фото 1
Комментарии под публикацией Адель. Фото: Instagram/adele

Напомним, ранее мы писали, что певицу Билли Айлиш подвергли критике из-за того, что она спела англоязычную версию композиции российской группы ''Тату'' — All The Things She Said. А также Адель не может продать билеты на свои выступления из-за того, что поклонники боятся потратить напрасно деньги на билеты, если певица снова отменит или перенесет выступление.

шоу-бизнес
Северная Америка
платье
Адель
россияне
скандал
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту