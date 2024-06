Адель попала в скандал – звезда показалась в платье российского дизайнера

Британская певица Адель. Фото: Instagram/adele

Всемирно известная певица Адель попала в скандал из-за наряда, который выбрала для выступления в Лас-Вегасе. Звезда вышла к зрителям в платье от российского дизайнера Валентина Юдашкина.

Фото с концерта она опубликовала на своей странице Instagram.

Адель оскандалилась из-за россиян

Певица поделилась фотографиями из своего выступления в Лас-Вегасе, которые спровоцировали шквал критики. Дело в том, что Адель спела поклонникам в черном кружевном платье от известного российского дизайнера Валентина Юдашкина. Она тэгнула российский бренд и показала, что сотрудничает с ним.

Сам модельер умер в прошлом году, однако он не осудил кровавую политику Кремля, и к тому же создавал форму для российских военных.

Российские СМИ пишут о том, что певице понравилось платье во время показов в ОАЭ и она заказала себе такое же, только в черном цвете.

Поклонники шокированы выбором Адель

Множество подписчиков возмущены выбором популярной певицы. Аудитория не понимает, как можно надевать вещи, созданные убийцами.

"Нужно быть абсолютно безразличным человеком, чтобы одеть платье дизайнера из страны, которая оказывает геноцид и ставит под сомнение существование целой нации".

"Одежда от россиян, которые убивают украинцев?! Браво!!!".

"Платье от российского дизайнера — пример, когда в голове трава".

"Глядя на ваше платье, я вижу тысячи убитых, изнасилованных и замученных русской армией. Любил ваши песни, но больше не буду слушать".

"Серьезно, носить платье от российского дизайнера, поддерживающего войну в Украине? На этом платье кровь тысяч людей, в том числе детей!".

Комментарии под публикацией Адель. Фото: Instagram/adele

