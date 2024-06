Біллі Айліш потрапила у скандал — зірка переспівала російський гурт

Американська співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish/

Відому американську співачку Біллі Айліш розкритикували через відомий російський гурт. Співачка, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала Україну, заспівала англомовну версію композицію гурту Тату — "All The Things She Said".

Відповідне відео вона опублікувала у Stories на своїй сторінці Instagram.

Біллі Айліш переспівала Тату

Відома виконавиця поділилася роликом, на якому під час своєї мандрівки Німеччиною переспівала англомовну пісню російського гурту Тату "Я сошла с ума". Відео вмить розлетілося по російським телеграм-каналам, користувачі яких почали радіти підтримці всесвітньовідомої співачки.

В українців артистка викликала обурення, адже на початку війни вона підтримала нашу країну. У квітні 2022 року зірка долучилася до благодійної кампанії "Stand Up For Ukraine" та закликала світ підтримати Україну. Виконавиця також неодноразово виходила на сцену із жовто-блакитним прапором та цілувала наш національний символ.

Поки Біллі Айліш ніяк не прокоментувала цей інцидент.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Біллі Айліш розкритикувала артистів, які випускають класичні вінілові платівки. Також ми розповідали, що представниця Словенії на "Євробаченні-2024" потрапила у скандал через російський гурт "Тату".