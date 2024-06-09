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Біллі Айліш оскандалилася через росіян — що відомо

9 червня 2024 12:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Біллі Айліш потрапила у скандал — зірка переспівала російський гурт
Американська співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відому американську співачку Біллі Айліш розкритикували через відомий російський гурт. Співачка, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала Україну, заспівала англомовну версію композицію гурту Тату — "All The Things She Said".

Відповідне відео вона опублікувала у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Біллі Айліш переспівала Тату

Відома виконавиця поділилася роликом, на якому під час своєї мандрівки Німеччиною переспівала англомовну пісню російського гурту Тату "Я сошла с ума". Відео вмить розлетілося по російським телеграм-каналам, користувачі яких почали радіти підтримці всесвітньовідомої співачки.

Біллі Айліш оскандалилася через росіян — що відомо - фото 1
Американська співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish/

В українців артистка викликала обурення, адже на початку війни вона підтримала нашу країну. У квітні 2022 року зірка долучилася до благодійної кампанії "Stand Up For Ukraine" та закликала світ підтримати Україну. Виконавиця також неодноразово виходила на сцену із жовто-блакитним прапором та цілувала наш національний символ.

Біллі Айліш оскандалилася через росіян — що відомо - фото 2
Американська співачка Біллі Айліш. Фото: скриншот YouTube

Поки Біллі Айліш ніяк не прокоментувала цей інцидент.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Біллі Айліш розкритикувала артистів, які випускають класичні вінілові платівки. Також ми розповідали, що представниця Словенії на "Євробаченні-2024" потрапила у скандал через російський гурт "Тату".

Тату
росіяни
закордонні зірки
скандал
війна в Україні
пісня
Біллі Айлиш

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