Адель змусила чоловіка підписати шлюбний контракт, щоб захистити свої 220 мільйонів доларів

Співачка Адель та Річ Пол. Фото: instagram.com/adele/

Повідомляється, що Адель змусила свого нового чоловіка Річа Пола підписати шлюбний договір перед їхнім "таємним" весіллям, щоб захистити свій статок у 220 мільйонів доларів. У листопаді 35-річна співачка публічно підтвердила, що нещодавно вийшла заміж за 41-річного Пола.

Про це пише Daily Mail.

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Це сталося після кількох місяців, коли вона неодноразово називала спортивного агента своїм "чоловіком". Друзі Адель закликали її оформити шлюбний договір, щоб захистити її активи. За даними Celebrity Net Worth, Адель має статок у розмірі 220 мільйонів доларів, який включає її гонорари за концерти в Лас-Вегасі, продажі її чотирьох альбомів (31 мільйон доларів) та ще 34 мільйони доларів від цифрових продажів. Шоу Адель у Лас-Вегасі приносить 2 мільйони доларів США.

Крім того, співачка володіє декількома будинками, де її основними місцями проживання є маєток вартістю 11 мільйонів доларів у Західному Сассексі, Англія, та нерухомість у Беверлі-Хіллз вартістю 10,5 мільйонів доларів.

Вона також володіє другим будинком у Америці, який вона придбала в 2016 році за 9,5 мільйона доларів, а також двома таунхаусами в Лондоні вартістю 14 мільйонів доларів. У грудні 2021 року Адель купила особняк Сильвестра Сталлоне в закритому районі Беверлі-Парк у Лос-Анджелесі за 58 мільйонів доларів і приступила до повної роботи над ним, повідомляє TMZ. Під час реконструкції вона вирішила залишити статую Роккі.

Нагадаємо, Адель вразила стильною фотосесією для глянцю.

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