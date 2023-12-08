Нормальне батьківське життя — Дорофєєва розповіла, як проводить час з дітьми Кацуріна

Співачка Надя Дорофєєва та Міша Кацурін. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Співачка Надя Дорофєєва часто ділиться у соціальній мережі спільними фото з коханим Мішею Кацуріним. Чоловік артистки має двох дітей від попереднього шлюбу.

Як проводить час із сином та донькою свого чоловіка, Дорофєєва розповіла е ефірі "Нашого радіо".

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Дорофєєва говорить, що син та донька її коханого проводять час із ними. Зірка зізнається, що дуже любить дітлахів.

"Зараз у нас, до речі, діти вдома. Я їх дуже люблю, ми класно проводимо час разом. Нормальне батьківське життя. Вони прекрасні, вони дуже спокійні, виховані. Єдине, що може бути, наприклад, хтось їсти не хоче. Ми ось учора вмовляли дітей їсти. Потім вмовляли в душ зайти", — поділилася артистка.

Надя розповіла, як діти чоловіка її називають. Артистка зізнається, що вони пояснили дітям, що вона ще одна людина, яка їх любить.

"Ваня не міг сказати "Надя", він казав "Дядя" дуже довго. Зараз вже вміє казати "Надя". І Саша теж каже "Надя". Ми, звичайно, пояснюємо дітям, що в них є рідний батько, є рідна мама. А я — ще одна людина, яка їх любить", — поділилася артистка.

Влітку Надя Дорофєєва здивувала новиною, що вийшла заміж за ресторатора та музиканта Мішу Кацуріна. Весілля було камерним, а сукню наречена побачила під час модного показу.

Нагадаємо, Дорофєєва зустрілася з військовими в Донецькій області.

Раніше Надя Дорофєєва анонсувала концерт, на якому проведе аукціон для допомоги АЗОВУ.