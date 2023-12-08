Жінка-квітка — Адель вразила стильною фотосесією для глянцю

Співачка Адель. Фото: The Hollywood Reporter

Співачка Адель знялась в образі квітки на обкладинці журналу The Hollywood Reporter. На знімках співачка позує в образах Valentino, Carolina Herrera, Schiaparelli в об'єктиві фотографа Рувена Аванадора.

Про це пише The Hollywood Reporter.

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Адель розповіла про своїх натхненниць

В інтерв'ю Адель розповіла про жінок, які вплинули на її силу, про власний авторитет та ставлення до своєї матері після народження сина. Співачка називає головними джерелами сили та натхнення жінок своєї родини.

Співачка Адель. Фото: The Hollywood Reporter

Співачка Адель. Фото: The Hollywood Reporter

Співачка Адель. Фото: The Hollywood Reporter

Співачка Адель. Фото: The Hollywood Reporter

Співачка Адель. Фото: The Hollywood Reporter

Співачка Адель. Фото: The Hollywood Reporter

"Мене виховували мама, тітки і бабусі. І вони здавались мені сильнішими, ніж решта, кого я коли-небудь зустрічала", — розповіла зірка.

До списку своїх натхненників Адель додає Барбру Стрейзанд, Бейонсе та свою вчительку англійської.

"Барбра Стрейзанд — одна з них, я страшенно обожнюю її: одна з моїх фавориток. Бейонсе, безумовно, мій кумир, я стежу за нею. Є так багато дверей, в які я змогла увійти тільки тому, що їх відчинили інші, і я вважаю, що мені дуже пощастило із цим", — ділиться зірка.

До свого 35-річчя Адель вдалося стати однією з найвідоміших співачок сучасності та кілька разів потрапити до Книги рекордів Гіннесса. Сама співачка пов'язує свої кар'єрні досягнення із везінням та власним авторитетом.

"Важливо, перш за все, просто бути собою. Це одна з причин, чому мені так пощастило з кар'єрою — крім того, що я біла жінка в музиці. Мені здається, люди мене бояться, і так було з того часу, як мені виповнилося 18 років. Я не знаю, в чому справа. Я думаю, що немає місця для переговорів, коли справа доходить до того, що я хочу робити і як я хочу це робити. І так було завжди", — говорить зірка.

Після народження сина Анджело від колишнього чоловіка Саймона Конеккі співачка взяла трирічну перерву в кар'єрі та повернулася на сцену у 2015 році з альбомом "25", який за перший рік був проданий тиражем у 20 млн копій.

У листопаді стало відомо, що співачка вийшла заміж за спортивного агента Річа Пола, з яким вона зустрічається з 2021 року. Нещодавно Адель підтвердила чутки про своє заміжжя.

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