Адель заставила мужчину подписать брачный контракт, чтобы защитить свои 220 миллионов долларов

Певица Адель и Рич Пол. Фото: instagram.com/adele/

Сообщается, что Адель заставила своего нового супруга Рича Пола подписать брачный договор перед их "тайной" свадьбой, чтобы защитить свое состояние в 220 миллионов долларов. В ноябре 35-летняя певица публично подтвердила, что недавно вышла замуж за 41-летнего Пола.

Об этом пишет Daily Mail.

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Это произошло после нескольких месяцев, когда она неоднократно называла спортивного агента своим "супругом". Друзья Адель призвали ее оформить брачный договор для защиты ее активов. По данным Celebrity Net Worth, у Адель состояние в размере 220 миллионов долларов, которое включает ее гонорары за концерты в Лас-Вегасе, продажи ее четырех альбомов (31 миллион долларов) и еще 34 миллиона долларов от цифровых продаж. Шоу Адель в Лас-Вегасе приносит 2 миллиона долларов США.

Кроме того, певица владеет несколькими домами, и ее основным местожительства являются поместье стоимостью 11 миллионов долларов в Западном Сассексе, Англия, и недвижимость в Беверли-Хиллз стоимостью 10,5 миллионов долларов.

Она также владеет вторым домом в Америке, который она приобрела в 2016 году за 9,5 миллиона долларов, а также двумя таунхаусами в Лондоне стоимостью 14 миллионов долларов. В декабре 2021 года Адель купила особняк Сильвестра Сталлоне в закрытом районе Беверли-Парк в Лос-Анджелесе за 58 миллионов долларов и приступила к полной работе над ним. Во время реконструкции она решила оставить статую Рокки.

Напомним, Адель поразила стильной фотосессией для глянца.

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