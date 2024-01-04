Агрілера після схуднення замилувала фото з донькою

Крістіна Агілера з донькою. Фото: instagram.com/xtina

Крістіна Агілера, яка нещодавно схудла на 20 кілограмів, поділилася новими світлинами. На них 43-річна співачка позує біля ялинки з донечкою.

Фото поділилася у своєму Instagram.

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Крістіна Агілера з новорічним шоу виступає у США. Днями зірка мала концерт у Лас Вегасі, на якому її супроводжувала 9-річна донечка Саммер Рейн.

Виконавиця була у кремовому корсеті, білому пуховику і шкіряних ботфордах. Образ доповнила сяючими прикрасами і яскравим макіяжем.

Донька вочевидь прийшла до мами залаштунки перед її шоу. На фото Саммер Рейн широко посміхається і позує з мамою на фоні ялинки.

"Я і моя", — зворушливо підписала фото Крістіна.

Крістіна Агілера з донькою. Фото: instagram.com/xtina

Крістіна Агілера з донькою. Фото: instagram.com/xtina

Підписники вкотре зауважили, що після схуднення Агілера має вигляд як у свої кращі роки на початку 2000-х.

Нагадаємо, сильно схудла та помолоділа Агілера вразила фанатів новою фотосесією.

Також ми писали, що Опра Вінфрі зізналася, що їй допомогло схуднути на 18 кілограмів.