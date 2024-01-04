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Агрілера після схуднення замилувала фото з донькою

4 січня 2024 12:55
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Агрілера після схуднення замилувала фото з донькою
Крістіна Агілера з донькою. Фото: instagram.com/xtina
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Крістіна Агілера, яка нещодавно схудла на 20 кілограмів, поділилася новими світлинами. На них 43-річна співачка позує біля ялинки з донечкою.

Фото поділилася у своєму Instagram.

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Крістіна Агілера показала донечку 

Крістіна Агілера з новорічним шоу виступає у США. Днями зірка мала концерт у Лас Вегасі, на якому її супроводжувала  9-річна донечка Саммер Рейн. 

Виконавиця була у кремовому корсеті, білому пуховику і шкіряних ботфордах. Образ доповнила сяючими прикрасами і яскравим макіяжем. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

Донька вочевидь прийшла до мами залаштунки перед її шоу. На фото Саммер Рейн широко посміхається і позує з мамою на фоні ялинки.

"Я і моя", — зворушливо підписала фото Крістіна.

 

Крістіна Агілера
Крістіна Агілера з донькою. Фото: instagram.com/xtina
Крістіна Агілера з донькою. Фото: instagram.com/xtina

Підписники вкотре зауважили, що після схуднення Агілера має вигляд як у свої кращі роки на початку 2000-х.

Нагадаємо, сильно схудла та помолоділа Агілера вразила фанатів новою фотосесією. 

Також ми писали, що Опра Вінфрі зізналася, що їй допомогло схуднути на 18 кілограмів. 

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