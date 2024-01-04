Агриллера после похудения умилила фото с дочерью

Кристина Агилера с дочерью. Фото: instagram.com/xtina

Кристина Агилера, которая недавно похудела на 20 килограммов, поделилась новыми фотографиями. На них 43-летняя певица позирует у елки с дочкой.

Фото поделилась в своем Instagram.

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Кристина Агилера с новогодним шоу выступает в США. На днях у звезды был концерт в Лас Вегасе, на котором ее сопровождала 9-летняя дочь Саммер Рейн.

Исполнительница была в кремовом корсете, белом пуховике и кожаных ботфордах. Образ дополнила сияющими украшениями и ярким макияжем.

Дочь, очевидно, пришла к маме за кулисы перед ее шоу. Саммер Рейн широко улыбалася и позировала с мамой на фоне елки.

"Я и моя", — трогательно подписала фото Кристина.

Кристина Агилера с дочерью. Фото: instagram.com/xtina

Кристина Агилера с дочерью. Фото: instagram.com/xtina

Подписчики еще раз заметили, что после похудения Агилера выглядит как в свои лучшие годы в начале 2000-х.

Напомним, сильно похудела и помолодевшая Агилера поразила фанатов новой фотосессией.

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