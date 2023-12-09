Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Опра Вінфрі зізналася, що їй допомогло схуднути на 18 кілограмів arrow

Опра Вінфрі зізналася, що їй допомогло схуднути на 18 кілограмів

9 грудня 2023 15:37
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Опра Вінфрі зізналася, що їй допомогло схуднути на 18 кілограмів
Телеведуча Опра Вінфрі. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Телеведуча Опра Вінфрі розповіла, як схудла на 18 кілограмів. 69-річна знаменитість спростувала чутки про те, що вона скинула вагу завдяки популярному серед знаменитостей медичного препарату.

Про це пише Entertainment Tonight.

Читайте також:

Опра Вінфрі приголомшила змінами у зовнішності

Худла Опра поступово: ще минулого року було помітно, що вона скинула вагу. Раніше Опра Вінфрі наполягала на тому, що вона не вдавалася до препаратів для схуднення, щоб скинути вагу.

 

Телеведуча Опра Вінфрі. Фото: Reuters
Телеведуча Опра Вінфрі. Фото: Reuters

"Скинути вагу мені допомогло не щось одне, це комплекс заходів. Мені багато довелося змінити у своєму способі життя. І я маю намір продовжувати в тому ж дусі. Сьогодні, наприклад, я була на біговій доріжці", — заявила вона журналісту видання. нещодавній прем'єрі фільму "Колір пурпуровий".

У вересні вона розповіла про боротьбу із зайвою вагою.

"Я не знаю іншої публічної персони, чиї проблеми з вагою обговорювалися так само сильно, як мої. Це одна з причин, за яку мені було так соромно, і навіть коли я вперше почула про препарати для схуднення, я сказала собі:" зробити це сама, тому що якщо я прийму препарат, це буде легкий вихід", — сказала телеведуча.

 

Телеведуча Опра Вінфрі в різні роки
Телеведуча Опра Вінфрі в різні роки. Фото: Sipa/Shutterstock

 

Телеведуча Опра Вінфрі в різні роки. Фото: WireImage
Телеведуча Опра Вінфрі в різні роки. Фото: WireImage

Вона додала, що вирішила "піти важким шляхом, "продовжувати йти до мети як до вершини гори" і чесно "страждати". Опра Вінфрі також заявила, що "наш світ завжди соромив людей за надмірну вагу", а до повних людей "завжди ставилися по іншому".

Нагадаємо, схудла та помолоділа Агілера вразила фанатів новою фотосесією.

Раніше alyona alyona розповіла про свою творчу паузу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро - 80x80

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі