Опра Вінфрі зізналася, що їй допомогло схуднути на 18 кілограмів
Телеведуча Опра Вінфрі розповіла, як схудла на 18 кілограмів. 69-річна знаменитість спростувала чутки про те, що вона скинула вагу завдяки популярному серед знаменитостей медичного препарату.
Про це пише Entertainment Tonight.
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Худла Опра поступово: ще минулого року було помітно, що вона скинула вагу. Раніше Опра Вінфрі наполягала на тому, що вона не вдавалася до препаратів для схуднення, щоб скинути вагу.
"Скинути вагу мені допомогло не щось одне, це комплекс заходів. Мені багато довелося змінити у своєму способі життя. І я маю намір продовжувати в тому ж дусі. Сьогодні, наприклад, я була на біговій доріжці", — заявила вона журналісту видання. нещодавній прем'єрі фільму "Колір пурпуровий".
У вересні вона розповіла про боротьбу із зайвою вагою.
"Я не знаю іншої публічної персони, чиї проблеми з вагою обговорювалися так само сильно, як мої. Це одна з причин, за яку мені було так соромно, і навіть коли я вперше почула про препарати для схуднення, я сказала собі:" зробити це сама, тому що якщо я прийму препарат, це буде легкий вихід", — сказала телеведуча.
Вона додала, що вирішила "піти важким шляхом, "продовжувати йти до мети як до вершини гори" і чесно "страждати". Опра Вінфрі також заявила, що "наш світ завжди соромив людей за надмірну вагу", а до повних людей "завжди ставилися по іншому".
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