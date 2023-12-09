Опра Вінфрі зізналася, що їй допомогло схуднути на 18 кілограмів

Телеведуча Опра Вінфрі. Фото: Reuters

Телеведуча Опра Вінфрі розповіла, як схудла на 18 кілограмів. 69-річна знаменитість спростувала чутки про те, що вона скинула вагу завдяки популярному серед знаменитостей медичного препарату.

Про це пише Entertainment Tonight.

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Худла Опра поступово: ще минулого року було помітно, що вона скинула вагу. Раніше Опра Вінфрі наполягала на тому, що вона не вдавалася до препаратів для схуднення, щоб скинути вагу.

Телеведуча Опра Вінфрі. Фото: Reuters

"Скинути вагу мені допомогло не щось одне, це комплекс заходів. Мені багато довелося змінити у своєму способі життя. І я маю намір продовжувати в тому ж дусі. Сьогодні, наприклад, я була на біговій доріжці", — заявила вона журналісту видання. нещодавній прем'єрі фільму "Колір пурпуровий".

У вересні вона розповіла про боротьбу із зайвою вагою.

"Я не знаю іншої публічної персони, чиї проблеми з вагою обговорювалися так само сильно, як мої. Це одна з причин, за яку мені було так соромно, і навіть коли я вперше почула про препарати для схуднення, я сказала собі:" зробити це сама, тому що якщо я прийму препарат, це буде легкий вихід", — сказала телеведуча.

Телеведуча Опра Вінфрі в різні роки. Фото: Sipa/Shutterstock

Телеведуча Опра Вінфрі в різні роки. Фото: WireImage

Вона додала, що вирішила "піти важким шляхом, "продовжувати йти до мети як до вершини гори" і чесно "страждати". Опра Вінфрі також заявила, що "наш світ завжди соромив людей за надмірну вагу", а до повних людей "завжди ставилися по іншому".

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