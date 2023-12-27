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Ахтем Сеітаблаєв з’явився у фільмі про сина Франка — новий трейлер

27 грудня 2023 14:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Ахтем Сеітаблаєв з’явився у фільмі про сина Франка — новий трейлер
Ахтем Сеітаблаєв у фільмі "Інший Франко". Фото: стопкадр трейлеру
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Вийшов новий трейлер історичної драми про сина Каменяра "Інший Франко". У стрічці зіграли відомі українські актори.

Трейлер вийшов на YouTube-каналі.

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Фільм "Інший Франко" мав вийти на великі екрани ще у 2020 році, проте не судилося. Побачити історію про сина великого Каменяра українці зможуть 8 лютого 2024 року. 

Стрічка присвячена життю Петра Франка — одного із засновників організації "Пласт", льотчика, засновника авіації в Галицькій армії, науковця з 36 науковими патентами на винаходи, депутата Верховної Ради УРСР. Він боровся за Україну, проте був репресований та загинув по дорозі до Сибіру.

У фільмі головну роль зіграв актор В’ячеслав Довженко. Він лауреат премій "Золота дзиґа" та "Кіноколо" за роль у фільмі "Кіборги". 

Фільм "Інший Франко"
В’ячеслав Довженко у фільмі "Інший Франко". Фото: стопкадр трейлеру

Популярний актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв зіграв друга-зрадника сина Франка. Його герой обирає інший політичний шлях. Також у фільмі з'являться акторка Івано-Франківського драмтеатру  Надія Левченко і зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашова. Вони втілились у образи дружини та доньки Петра Франка.

Зйомки відбувались у Стрийському парку Львова та музеї "Дім Франка". Щоб адаптувати сценарій до історичних подій, команда консультувалася з родиною Петра Франка.

Раніше Даніель Салем набив тату української вишиванки на всю спину.

Нагадаємо, що Лобода одягнула доньку у вишиванку і патріотичний вінок.

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