Ахтем Сеітаблаєв з’явився у фільмі про сина Франка — новий трейлер

Ахтем Сеітаблаєв у фільмі "Інший Франко". Фото: стопкадр трейлеру

Вийшов новий трейлер історичної драми про сина Каменяра "Інший Франко". У стрічці зіграли відомі українські актори.

Трейлер вийшов на YouTube-каналі.

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Фільм "Інший Франко" мав вийти на великі екрани ще у 2020 році, проте не судилося. Побачити історію про сина великого Каменяра українці зможуть 8 лютого 2024 року.

Стрічка присвячена життю Петра Франка — одного із засновників організації "Пласт", льотчика, засновника авіації в Галицькій армії, науковця з 36 науковими патентами на винаходи, депутата Верховної Ради УРСР. Він боровся за Україну, проте був репресований та загинув по дорозі до Сибіру.

У фільмі головну роль зіграв актор В’ячеслав Довженко. Він лауреат премій "Золота дзиґа" та "Кіноколо" за роль у фільмі "Кіборги".

В’ячеслав Довженко у фільмі "Інший Франко". Фото: стопкадр трейлеру

Популярний актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв зіграв друга-зрадника сина Франка. Його герой обирає інший політичний шлях. Також у фільмі з'являться акторка Івано-Франківського драмтеатру Надія Левченко і зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашова. Вони втілились у образи дружини та доньки Петра Франка.

Зйомки відбувались у Стрийському парку Львова та музеї "Дім Франка". Щоб адаптувати сценарій до історичних подій, команда консультувалася з родиною Петра Франка.

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