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Ахтем Сеитаблаев отменил свадьбу с невестой — что произошло

11 июня 2024 22:35
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Ахтем Сеитаблаев отсрочил свадьбу с любимой, которая на 20 лет моложе.
Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. Фото: instagram.com/seitablaiev
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский кинорежиссер и актер Ахтем Сеитаблаев отсрочил свою свадьбу с новой избранницей. Девушка младше на 20 лет.

Об этом артист рассказал программе Тур Звездами на Люкс ФМ!

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Ахтем Сеитаблаев передумал жениться на Марьяне Боцвинюк

51-летний режиссер Ахтем Сеитаблаев в сентябре прошлого года сделал предложение своей на 20 лет младшей невесте Марьяне Боцвинюк. Девушка раньше работала в консульском отделе посольства Украины в Белоруссии.

Ахтем Сеитаблаев и Марианна Боцвинюк. Фото:
Ахтем Сеитаблаев и Марианна Боцвинюк. Фото: instagram.com/seitablaiev

В настоящее время пара переживает кризис. Поэтому отсрочили свадьбу. Причину режиссер не объяснил, впрочем, вероятно дело в разных взглядах на жизнь. До сих пор живут ли влюбленные вместе — неизвестно.

Ахтем Сеитаблаев уже был женат. Его бывшая — продюсер Иванна Дядюра. Они были вместе 8 лет, впрочем, развелись в 2021. Имеют общую дочь — Софию.

Ахтем Сеитаблаев и Марианна Боцвинюк. Фото: instagram.com/seitablaiev
Ахтем Сеитаблаев и Марианна Боцвинюк. Фото: instagram.com/seitablaiev

Также актер от предыдущих отношений имеет еще одну дочь — Назлы, ныне проживающую в Болгарии, и сына Селима, оставшегося в оккупированном Крыму. В начале 2023 года режиссер впервые стал дедушкой.

Напомним, Ахтем Сеитаблаев сыграл в фильме о сыне поэта Иване Франко. Также певица Анна Тринчер засветилась на скандальной свадьбе друзей, где также присутствовали и россияне.

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