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Анна Трінчер засвітилася на весіллі, де серед гостей були росіяни

7 червня 2024 13:31
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Трінчер потрапила у скандал через весілля — деталі
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер. Фото: Instagram/annatrincher_official
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Анна Трінчер втрапила у скандал. Зірка відвідала весілля блогерів Okay Eva та Серьожі 01к, на яке було запрошено багато росіян і український музичний гурт "Мачете", учасники якої підтримали криваву політику Кремля.

Про це пише телеграм-канал "Музвар".

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Трінчер потрапила у скандал через росіян

Анна Трінчер відвідала весілля блогерів Okay Eva та Серьожі 01к. Перебуваючи у Молдові, зірка публікувала Stories, я яких начебто перебувала в Києві.

Справа у тому, що наречений запросив багато друзів та родичів із Росії, а тому багато українців відмовилося прийти на святкування. Окрім того, молодята танцювали свій перший танець під трек гурту "Мачете". Його фронтмен Ярослав Малий, який є лідером гуртів "Мачете" та "Токіо" та народився у Кривому Розі, виступав у Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"За чутками, багато гостей відмовилося там бути, оскільки наречений запросив на святкування своїх російських рідних/друзів. Показово, що і свій перший танець молодята танцювали під трек гурту "Мачете", які проживають та активно гастролюють в росії (зрозуміло, що й підтримують так звану сво). Згідно з інсайдами, це був виступ колишнього українця для гостей, а не просто "трек з колонок"", — йдеться у повідомленні.

Після того, як видання "Музвар" опублікувало ролик з весілля, зірка почала розповідати підписниками про свій візит на захід та похизувалася новими світлинами.

"Ну і скажіть тепер, що я не повинна була народитись в замку? Останнє фото ваше улюблене", — підписала фото співачка.

Анна Трінчер засвітилася у компанії росіян
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер. Фото: Instagram/annatrincher_official
Анна Трінчер засвітилася на весіллі, де серед гостей були росіяни - фото 2
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер. Фото: Instagram/annatrincher_official
Анна Трінчер потрапила в скандал
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер. Фото: Instagram/annatrincher_official
Анна Трінчер відвідала весілля, де було багато росіян
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер. Фото: Instagram/annatrincher_official
Анна Трінчер потрапила в скандал через весілля
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер показала себе з хлопцем, який знімався в інтимі за гроші. А також артистка наважилася на лазерну корекцію зору.

росіяни
Анна Трінчер
скандал
українські зірки
Молдова
весілля

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