Активісти планують спалити Священний Коран на Євробаченні-2024 — деталі

Акція проти учасників Євробачення в 2019. Фото: Jim Hollander/EPA

Поліція отримала заявку на масове зібрання в Мальме, яке активісти хочуть провести за день до початку Євробачення. Вони хотіли б спалити релігійне вчення мусульман — Священний Коран.

Про це пише SVT.

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Ситуація в Мальме загострюється. Напруга перед Євробачення тільки посилюється через воєнні конфлікти Палестини, Ізраїлю та Ірану.

Поліція отримала заявку на акцію зы спалення Корану. Активісти хочуть зробити це 3 травня.

"Заявка зараз обробляється, рішення ще не прийнято", — каже прес-менеджер поліції Майя Форстеніус.

Поліція буде посиленно працювати під час Євробачення

Спецслужбовці з'їзджаються з усієї Швеції та навіть сусідніх країн, щоб забезпечити порядок під час конкурсу. Поліція буде в посиленному екіпіруванні, щоб бути готовими до будь-якої провокації.

У деяких частинах міста діятиме заборона на сумки і також будуть встановлені арки сигналізації.

Нагадаємо, організатори Євробачення виступили проти сценічних трусів учасника з Фінляндії. Також ми розповідали про нові правила на конкурсі.