Активісти планують спалити Священний Коран на Євробаченні-2024 — деталі

Активісти хочуть спалити Священний Коран перед ареною Євробачення
Поліція отримала заявку на масове зібрання в Мальме, яке активісти хочуть провести за день до початку Євробачення. Вони хотіли б спалити релігійне вчення мусульман — Священний Коран.
Про це пише SVT.
На Євробаченні хочуть спалити Коран
Ситуація в Мальме загострюється. Напруга перед Євробачення тільки посилюється через воєнні конфлікти Палестини, Ізраїлю та Ірану.
Поліція отримала заявку на акцію зы спалення Корану. Активісти хочуть зробити це 3 травня.
"Заявка зараз обробляється, рішення ще не прийнято", — каже прес-менеджер поліції Майя Форстеніус.
Поліція буде посиленно працювати під час Євробачення
Спецслужбовці з'їзджаються з усієї Швеції та навіть сусідніх країн, щоб забезпечити порядок під час конкурсу. Поліція буде в посиленному екіпіруванні, щоб бути готовими до будь-якої провокації.
У деяких частинах міста діятиме заборона на сумки і також будуть встановлені арки сигналізації.
Нагадаємо, організатори Євробачення виступили проти сценічних трусів учасника з Фінляндії. Також ми розповідали про нові правила на конкурсі.
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