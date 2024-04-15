На Євробаченні можуть заборонити спідню білизну — кому саме

Фінський співак Windows95man. Фото: X/windows95man

До номера представника від Фінляндії на "Євробаченні-2024" прикута увага продюсерів пісенного конкурсу. Все через сценічний образ співака Windows95man.

Про це повідомляє видання YLE.

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Можлива заборона спідньої білизни на Євробаченні

Спідня білизна тілесного відтінку на Windows95man може імітувати оголене тіло, що заборонено правилами конкурсу. Члени Європейської мовної спілки (EBU) приймуть рішення, чи зможе артист вийти на сцену "Євробаченні-2024" у своєму образі після того, як побачать репетиції представника від Фінляндії вже у Мальме.

За ідеєю постановників артиста, його наряд створює враження, що артист без штанів, поки зі стелі сцени не спустять суперкороткі джинсові шорти, які він має одягнути.

Фінський співак Windows95man. Фото: X/eschalley

Головний продюсер "Євробачення" Yle та UMK Анссі Аутіо розповів, що на цей час фінський мовник Yle не знає, чи дозволять Windows95man виступати на сцені в білизні. Ще минулого місяця повідомлялося, що Windows95man доведеться заблюрити свою футболку з логотипом операційної системи Windows95, оскільки згідно з правилами EBU на конкурсі не можна показувати бренди. Що є рекламою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співачка Анастасія Приходько згадала артиста, якого бачить від України на "Євробаченні-2024". Також ми розповідали, що артисти масово почали скасовувати свої виступи на спецзаходах "Євробачення-2024".