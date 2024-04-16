На Євробаченні ввели нові правила — деталі

Представниці України на Євробаченні-2024 Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official

Організатори Євробачення ввели нові правила щодо жеребкування. 25 із 26 артистів у Гранд-фіналі зможуть вибрати першу половину, другу або вибір продюсера.

Про це йдеться на офіційному сайті.

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Це означає, що якщо виконавець вибере "вибір продюсера" під час випадкового жеребкування, то продюсери шоу самостійно визначать його номер в порядку виступів.

Тепер учасники можуть вибрати по 6 місць в першому та другому півфіналах. Натомість продюсери оберуть інші 13. Причина появи нового правила — бажання створити найбільш вражаючий порядок виступів.

"Вся справа в тому, щоб створити найкраще телевізійне шоу та дати всім артистам шанс сяяти. У попередні роки, маючи лише жеребкування першої та другої половини, ви могли виявити, що багато балад потрапили в одну частину шоу або багато фаворитів були обрані для виконання в одній половині. Додавання гнучкості Producer’s Choice дає мені можливість створити ще кращий потік різних темпів і ще більш захоплюючий великий фінал", — пояснив продюсер конкурсу Крістер Бьоркман.

Нагадаємо, представник Фінлядії на Євробаченні потрапив у скандал — організаторам не подобається його спіднє. Також співачка Анастасія Приходько заявила, хто насправді мав би представляти Україну цього року на конкурсі.