Активисты планируют сжечь Священный Коран на Евровидении-2024.

Акция против участников Евровидения в 2019. Фото: Jim Hollander/EPA

Полиция получила заявку на массовое собрание в Мальме, которое активисты хотят провести за день до начала Евровидения. Они хотели сжечь религиозное учение мусульман — Священный Коран.

Об этом пишет SVT.

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Ситуация в Мальме накаляется. Напряжение перед Евровидением только усиливается из-за военных конфликтов Палестины, Израиля и Ирана.

Полиция получила заявку на акцию по сожжению Корана. Активисты хотят сделать это3 мая.

"Заявка сейчас обрабатывается, решение еще не принято", — говорит пресс-менеджер полиции Майя Форстениус.

Полиция будет усиленно работать во время Евровидения

Спецслужащие съезжаются со всей Швеции и даже соседних стран, чтобы обеспечить порядок во время конкурса. Полиция будет в спецтальной экипировке, чтобы быть готовыми к любой провокации.

В некоторых частях города будет действовать запрет на сумки и установят арки сигнализации.

Напомним, организаторы Евровидения выступили против сценических трусов участника из Финляндии. Также мы рассказывали о новых правилах на конкурсе.