Помер актор Дональд Сазерленд, який зіграв президента Сноу у "Голодних іграх" — деталі

Канадський актор Дональд Сазерленд. Фото: стоп-кадр з фільму "Голодні ігри"

Зірка франшизи "Голодних ігор" Дональд Сазерленд помер у віці 88 років. Він присвятив своє життя акторству.

Про це пише Page Six.

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Син актора Кіфер Сазерленд повідомив сумну звістку. Його батько помер сьогодні, 20 червня, однак причину не називає. Актору було 88 років.

"З важким серцем я кажу вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, помер. Особисто я вважаю, що це один із найважливіших акторів в історії кіно. Він любив те, що робив, і робив те, що любив, і ніхто ніколи не може просити більшого. Добре прожите життя", — написав Кіфер.

Канадський актор Дональд Сазерленд. Фото: стоп-кадр з фільму "Голодні ігри"

Він додав, що Сазерленда ніколи "не лякали ролі, хороші, погані чи потворні". Кіфер пишається своїм батьком.

Дональд Сазерленд зіграв у фільмах "Голодні ігри" президента Сноу — очільника Капітолія, який керував усіма дистриктами та був досить жорстокий.

Нагадаємо, британський мільйонер застрелив свою дружину, коли його троє дітей перебували вдома.

Також залишила цей світ зірка фільмів режисерів Федеріко Фелліні та Клода Лелуша.