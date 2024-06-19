Британський мільйонер Девід Томас Блайт вбив свою дружину Вікторію Віру — деталі

Девід Томас Блайт та Вікторія Вера Блайт. Фото: Blesk

Британський мільйонер Девід Томас Блайт застрелив свою дружину Вікторію Віру через ревнощі. У момент трагедії в будинку були їхні діти. Чоловік опісля злочину вбив і себе.

Про це пише видання Hürriyet.

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Британський мільйонер Девід Томас Блайт вбив свою дружину

Британський мільйонер Девід Томас Блайт посварився зі своєю дружиною, чеською співачкою та телезіркою Вікторією Вірою. Чоловік побачив у телефоні дружини листування з іншими чоловіками. Під час сварки застрелив жінку з пістолета. За хвилину — вчинив самогубство.

Девід Томас Блайт та Вікторія Вера Блайт. Фото: EXTRA

Трагедія сталась в Анкарі, Туреччина. На момент пострілів у будинку перебували троє дітей пари. Тепер їх заберуть родичі.

Історію підтвердила також сестра Вікторії. Вона шокована і просить часу на оплакування рідних.

"З глибоким сумом і болем я змушена повідомити, що моя прекрасна сестра залишила нас назавжди. Будь ласка, я благаю вас усіх, дайте нам час заради дітей. Нещодавно ми поховали батька, а тепер сестру, і нам потрібен час, щоб прийти до тями", — написала сестра співачки.

Відомо, що Вікторія випустила перший дебютний альбом "Killing Me Softly" у 2014 році. Співачка працювала на телебаченні, втім вийшла заміж за Блайта і переїхала з ним до Туреччини.

Вікторія Вера Блайт. Фото: instagram.com/viciblyth

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