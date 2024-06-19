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Мільйонер застрелив дружину-співачку і скоїв самогубство

19 червня 2024 23:16
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Британський мільйонер Девід Томас Блайт вбив свою дружину Вікторію Віру — деталі
Девід Томас Блайт та Вікторія Вера Блайт. Фото: Blesk
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Британський мільйонер Девід Томас Блайт застрелив свою дружину Вікторію Віру через ревнощі. У момент трагедії в будинку були їхні діти. Чоловік опісля злочину вбив і себе.

Про це пише видання Hürriyet.

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Британський мільйонер Девід Томас Блайт вбив свою дружину

Британський мільйонер Девід Томас Блайт посварився зі своєю дружиною, чеською співачкою та телезіркою Вікторією Вірою. Чоловік побачив у телефоні дружини листування з іншими чоловіками. Під час сварки застрелив жінку з пістолета. За хвилину — вчинив самогубство. 

Девід Томас Блайт та Вікторія Вера Блайт. Фото: EXTRA
Девід Томас Блайт та Вікторія Вера Блайт. Фото: EXTRA

Трагедія сталась в Анкарі, Туреччина. На момент пострілів у будинку перебували троє дітей пари. Тепер їх заберуть родичі. 

Історію підтвердила також сестра Вікторії. Вона шокована і просить часу на оплакування рідних.

"З глибоким сумом і болем я змушена повідомити, що моя прекрасна сестра залишила нас назавжди. Будь ласка, я благаю вас усіх, дайте нам час заради дітей. Нещодавно ми поховали батька, а тепер сестру, і нам потрібен час, щоб прийти до тями", — написала сестра співачки.

Відомо, що Вікторія випустила перший дебютний альбом "Killing Me Softly" у 2014 році. Співачка працювала на телебаченні, втім вийшла заміж за Блайта і переїхала з ним до Туреччини.

Вікторія Вера Блайт. фото: instagram.com/viciblyth
Вікторія Вера Блайт. Фото: instagram.com/viciblyth

Нагадаємо, померла легендарна акторка Анук Еме. Також зірку документального проєкту про в'язнів від Netflix знайшли мертвим у камері.

Туреччина
шлюб
вбивство
мільйонери
Кримінал
закордонні зірки
співачка

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