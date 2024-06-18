Померла легенда світового кінематографа Анук Еме

Французська акторка Анук Еме. Фото: Reuters

У вівторок, 18 червня, пішла з життя легенда французького та світового кінематографа, акторка Анук Еме. Їй було 92 роки. Вона відома, зокрема, за фільмом "Чоловік і жінка" режисера Клода Лелуша, який вийшов на великі екрани в 1966-му.

Про це повідомляє Variety.

Читайте також:

Пішла з життя Анук Еме

Про смерть акторки у соцмережах повідомила її єдина дочка Мануела Папатакіс. Її Анук Еме народила у другому шлюбі (всього їх було чотири) від греко-французького актора, режисера Нікоса Папатакіса.

"Ми з моєю дочкою Галаад і онукою Мілою з глибоким сумом повідомляємо про смерть моєї мами Анук Еме. Я була з нею поруч, коли сьогодні вранці вона померла вдома в Парижі", — написал Мануела, не назвавши причини смерті.

Анук Еме була однією з найвідоміших європейських акторок середини минулого століття. Вона зіграла у фільмах Федеріко Фелліні ("Солодке життя" та "Вісім з половиною"), Жака Демі ("Лола") та Жака Беккера ("Монпарнас 19").

Всесвітню популярність акторка здобула завдяки фільму "Чоловік і жінка". За роль в ньому Анук отримала премії "Золотий глобус", BAFTA і номінацію на "Оскар" (тоді перемогла Елізабет Тейлор). Тоді "Чоловік і жінка" ж отримав дві статуетки найпрестижнішої премії світового кінематографа.

Головну чоловічу роль виконав титулований актор Жан-Луї Трентіньян. Він пішов з життя 17 червня 2022-го. Анук Еме пережила його рівно на два роки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Тіна Кароль зверненням до покійного чоловіка у день їх весілля. Також ми розповідали, що померла заслужена артистка України Христина Трач.