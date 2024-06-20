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Актер "президент Сноу" умер — что произошло

20 июня 2024 20:36
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Умер актер Дональд Сазерленд, сыгравший президента Сноу в "Голодных играх".
Канадский актер Дональд Сазерленд. Фото: стоп-кадр из фильма "Голодные игры"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Звезда франшизы "Голодных игр" Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет. Он посвятил свою жизнь актерству.

Об этом пишет Page Six.

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Сын актера Кифер Сазерленд сообщил печальное известие. Его отец скончался сегодня, 20 июня, однако причину не называет. Актеру было 88 лет.

"С тяжелым сердцем я говорю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, умер. Лично я считаю, что это один из важнейших актеров в истории кино. Он любил то, что делал, и делал то, что любил, и никто никогда не может просить большего. Хорошо прожитая жизнь", — написал Кифер.

Канадский актер Дональд Сазерленд. Фото: стоп-кадр из фильма "Голодные игры"
Канадский актер Дональд Сазерленд. Фото: стоп-кадр из фильма "Голодные игры"

Он добавил, что Сазерленда никогда "не пугали роли, хорошие, плохие или безобразные". Кифер гордится своим отцом.

Дональд Сазерленд сыграл в фильмах "Голодные игры" президента Сноу — руководителя Капитолия, руководившего всеми дистриктами и достаточно жестокого.

Напомним, британский миллионер застрелил свою жену, когда его трое детей находились дома.

Также покинула этот мир звезда фильмов режиссеров Федерико Феллини и Клода Лелуша.

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