Умер актер Дональд Сазерленд, сыгравший президента Сноу в "Голодных играх".

Актер "президент Сноу" умер — что произошло
Звезда франшизы "Голодных игр" Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет. Он посвятил свою жизнь актерству.
Об этом пишет Page Six.
Умер звезда "Голодных игр" Дональд Сазерленд
Сын актера Кифер Сазерленд сообщил печальное известие. Его отец скончался сегодня, 20 июня, однако причину не называет. Актеру было 88 лет.
"С тяжелым сердцем я говорю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, умер. Лично я считаю, что это один из важнейших актеров в истории кино. Он любил то, что делал, и делал то, что любил, и никто никогда не может просить большего. Хорошо прожитая жизнь", — написал Кифер.
Он добавил, что Сазерленда никогда "не пугали роли, хорошие, плохие или безобразные". Кифер гордится своим отцом.
Дональд Сазерленд сыграл в фильмах "Голодные игры" президента Сноу — руководителя Капитолия, руководившего всеми дистриктами и достаточно жестокого.
Напомним, британский миллионер застрелил свою жену, когда его трое детей находились дома.
Также покинула этот мир звезда фильмов режиссеров Федерико Феллини и Клода Лелуша.
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