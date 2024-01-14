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Актор серіалу "Гра престолів" Кіт Герінгтон та інші зірки завітали на показ Fendi

14 січня 2024 10:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Актор серіалу "Гра престолів" Кіт Герінгтон та інші зірки завітали на показ Fendi
Британський актор Кіт Герінгтон. Фото: Instagram/kittharingtonbr
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В італійському Мілані пройшов показ чоловічої колекції осінь/зима 2024-2025 будинку моди Fendi, що спеціалізується на випуску одягу, виробів зі шкіри та хутра, аксесуарів і парфумерії. Компанія входить до складу холдингу LVMH. На світський захід завітали чимало знаменитостей, серед яких були, зокрема, зірки серіалів "Гра престолів" та "Корона".

Новини.LIVE розкаже подробиці модного показу.

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Знаменитості на показі Fendi

За словами художньої керівниці Сільвії Вентуріні Фенді ця колекція є свідченням винахідливості Fendi, поєднуючи утилітарну практичність із відтінком італійської розкоші. Кожний образ, від розкішних пальт до елегантних костюмів, несе в собі подвійну ДНК одягу для активного відпочинку, витонченого міською елегантністю. Тож тематика нової колекції: втеча від реальності через екскурсію сільською місцевістю.

Підтримати Сільвію з командою в Мілан прилетіли чимало закордонних знаменитостей. Не знімав окуляри, але усміхався на камери голлівудський актор Джеймс Франко. На запрошення модного будинку на світський захід завітал й зірка серіалу "Гра престолів" Кіт Герінгтон.

Актор Джеймс Франко. Фото: Instagram/fendi

Підтримати Fendi з Великої Британії прилетів й актор фільмів "Попелюшка", "Пурпурові серця", Ніколас Галіцин. Він є також амбасадором бренду.  На заході помітили й англійського актора Ед Маквей, який став популярний минулого місяця завдяки ролі принца Вільяма в останньому сезоні серіалу "Корона" від Netflix.

Ніколас Галіцин (праворуч) та Ед Маквей на показі Fendi. Фото: Instagram/
nickgalitzineupdates

Нагадаємо, раніше ми писали, що Хлої Кардаш'ян знялась для глянцю у звабливій спідниці від FROLOV. Також ми розповідали, що донька Мілли Йовович стала обличчям відомого бренду.

мода
Кіт Герінґтон
закордонні зірки
Fendi

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