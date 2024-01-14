Актор серіалу "Гра престолів" Кіт Герінгтон та інші зірки завітали на показ Fendi
В італійському Мілані пройшов показ чоловічої колекції осінь/зима 2024-2025 будинку моди Fendi, що спеціалізується на випуску одягу, виробів зі шкіри та хутра, аксесуарів і парфумерії. Компанія входить до складу холдингу LVMH. На світський захід завітали чимало знаменитостей, серед яких були, зокрема, зірки серіалів "Гра престолів" та "Корона".
Новини.LIVE розкаже подробиці модного показу.
Знаменитості на показі Fendi
За словами художньої керівниці Сільвії Вентуріні Фенді ця колекція є свідченням винахідливості Fendi, поєднуючи утилітарну практичність із відтінком італійської розкоші. Кожний образ, від розкішних пальт до елегантних костюмів, несе в собі подвійну ДНК одягу для активного відпочинку, витонченого міською елегантністю. Тож тематика нової колекції: втеча від реальності через екскурсію сільською місцевістю.
Підтримати Сільвію з командою в Мілан прилетіли чимало закордонних знаменитостей. Не знімав окуляри, але усміхався на камери голлівудський актор Джеймс Франко. На запрошення модного будинку на світський захід завітал й зірка серіалу "Гра престолів" Кіт Герінгтон.
Підтримати Fendi з Великої Британії прилетів й актор фільмів "Попелюшка", "Пурпурові серця", Ніколас Галіцин. Він є також амбасадором бренду. На заході помітили й англійського актора Ед Маквей, який став популярний минулого місяця завдяки ролі принца Вільяма в останньому сезоні серіалу "Корона" від Netflix.
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