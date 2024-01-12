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Хлої Кардаш'ян знялась для глянцю у звабливій спідниці від FROLOV

12 січня 2024 11:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Хлої Кардаш'ян знялась для глянцю у звабливій спідниці від FROLOV
Хлої Кардаш'ян для журналу tmrw. Фото: Greg Swales/tmrw
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американська зірка телебачення Хлої Кардаш'ян знялась для журналу tmrw. Вона вдягла на фотосесію спідницю з кутюрної колекції українського дизайнера FROLOV.

Про це він розповів в instagram.

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Кардаш'ян вдягла спідницю від FROLOV

 Акторка та зірка реаліті-шоу про сім'ю Кардаш'ян-Дженнер Хлої знялась для журналу tmrw. Один з її образів стилісти доповнили спідницею з кутюрної колекції українського дизайнера FROLOV.

Шкіряна спідниця ефектно підкреслила підтягнуту фігуру зірки. Пікатні розрізи, оголені груди і легке червоне світло створили пристрастну атмосферу.

"Від сутінку до світанку Хлої Караш'ян одягнена у спідницю FROLOV Haute Couture ", — написав дизайнер на своїй сторінці.

Хлоя Кардаш'ян для журналу tmrw
Хлої Кардаш'ян для журналу tmrw. Фото: Greg Swales/tmrw
Хлоя Кардаш'ян для журналу tmrw
Хлої Кардаш'ян для журналу tmrw. Фото: Greg Swales/tmrw
Хлоя Кардаш'ян для журналу tmrw
Хлої Кардаш'ян для журналу tmrw. Фото: Greg Swales/tmrw

Раніше Джей Ло "вийшла заміж" у сукні українського бренду.

Нагадаємо, що Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер вперше з‘явились на публіці як пара.

українці
мода
фото
Хлої Кардашьян
закордонні зірки

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