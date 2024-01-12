Хлої Кардаш'ян знялась для глянцю у звабливій спідниці від FROLOV

Хлої Кардаш'ян для журналу tmrw. Фото: Greg Swales/tmrw

Американська зірка телебачення Хлої Кардаш'ян знялась для журналу tmrw. Вона вдягла на фотосесію спідницю з кутюрної колекції українського дизайнера FROLOV.

Про це він розповів в instagram.

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Акторка та зірка реаліті-шоу про сім'ю Кардаш'ян-Дженнер Хлої знялась для журналу tmrw. Один з її образів стилісти доповнили спідницею з кутюрної колекції українського дизайнера FROLOV.

Шкіряна спідниця ефектно підкреслила підтягнуту фігуру зірки. Пікатні розрізи, оголені груди і легке червоне світло створили пристрастну атмосферу.

"Від сутінку до світанку Хлої Караш'ян одягнена у спідницю FROLOV Haute Couture ", — написав дизайнер на своїй сторінці.

Хлої Кардаш'ян для журналу tmrw. Фото: Greg Swales/tmrw

Хлої Кардаш'ян для журналу tmrw. Фото: Greg Swales/tmrw

Хлої Кардаш'ян для журналу tmrw. Фото: Greg Swales/tmrw

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