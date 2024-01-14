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Актер сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и другие звезды пришли на показ Fendi

14 января 2024 10:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Актер сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и другие звезды пришли на показ Fendi
Британский актер Кит Харингтон. Фото: Instagram/kittharingtonbr
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В итальянском Милане прошел показ мужской коллекции осень/зима 2024-2025 дома моды Fendi, специализирующейся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Компания входит в состав холдинга LVMH. На светское мероприятие пришли немало знаменитостей, среди которых были, в частности, звезды сериалов "Игра престолов" и "Корона".

Новини.LIVE расскажет подробности модного показа.

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Знаменитости на показе Fendi

По словам художественной руководительницы Сильвии Вентурини Фенди, эта коллекция является свидетельством изобретательности Fendi, сочетая утилитарную практичность с оттенком итальянской роскоши. Каждый образ, от роскошных пальто до элегантных костюмов, несет в себе двойную ДНК одежды для активного отдыха, утонченного городской элегантностью. Тематика новой коллекции: бегство от реальности через экскурсию по сельской местности.

Поддержать Сильвию с командой в Милан прилетели немало зарубежных знаменитостей. Не снимал очки, но улыбался в камеры голливудский актер Джеймс Франко. По приглашению модного дома на светское мероприятие пришел и звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон.

Актер Джеймс Франко. Фото: Instagram/fendi

Поддержать Fendi из Великобритании прилетел и актер фильмов "Золушка", "Пурпурные сердца", Николас Галицын. Он также является амбассадором бренда. На мероприятии заметили и английского актера Эд Маквэй, который стал популярен в прошлом месяце благодаря роли принца Уильяма в последнем сезоне сериала "Корона" от Netflix.

Николас Галицын (справа) и Эд Маквэй на показе Fendi. Фото: Instagram/
nickgalitzineupdates

Напомним, ранее мы писали, что Хлои Кардашьян снялась для глянца в соблазнительной юбке от FROLOV. Также мы рассказывали, что дочь Миллы Йовович стала лицом известного бренда.

мода
Кит Хэрингтон
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Fendi

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