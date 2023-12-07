Актор театру і кіно Василь Кухарський загинув на фронті
41-річний актор та військовослужбовець Василь Кухарський помер на фронті. Він був відомий за роллю козака Максима Оси у фільмі 2022 року "Максим Оса та золото Песиголовця".
Про передчасний відхід із життя повидомили на офіційній сторінці Театру на Подолі.
Не вижив після поранення
П'ять днів тому на офіційній сторінці Театру на Подолі, де працював Василь Кухарський, його вітали з днем народження і бажали якнайшвидшого одужання після важкого поранення, який актор отримав ще у вересні захищаючи країну на передовій. Режисер Олесь Санін повідомляв, що Кухарський знаходиться в київській лікарні.
Проте вже сьогодні на сторінці театру повідомили, що він помер.
"Не стало Василя Кухарського. Він так і не зміг повернутися до життя. Дату прощання повідомимо згодом", — сказано у дописі.
Кухарський з 2008 року є актором Київського академічного драматичного театру на Подолі. "Максим Оса та золото Песиголовця" став першим фільмом, де Кухарський зіграв головну роль. Це перша в Україні кінострічка, створена за коміксом, її знімали майже 10 років.
Нагадаємо, раніше ми писали, що померла акторка, яка запам'яталася роллю у легендарному серіалі.
Такоє ми повідомляли, що помер актор театру та кіно, зірка серіалу Нюхач-2.
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