Актор театру і кіно Василь Кухарський загинув на фронті

Василь Кухарський у фільмі "Максим Оса та золото Песиголовця"

41-річний актор та військовослужбовець Василь Кухарський помер на фронті. Він був відомий за роллю козака Максима Оси у фільмі 2022 року "Максим Оса та золото Песиголовця".

Про передчасний відхід із життя повидомили на офіційній сторінці Театру на Подолі.

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Не вижив після поранення

П'ять днів тому на офіційній сторінці Театру на Подолі, де працював Василь Кухарський, його вітали з днем народження і бажали якнайшвидшого одужання після важкого поранення, який актор отримав ще у вересні захищаючи країну на передовій. Режисер Олесь Санін повідомляв, що Кухарський знаходиться в київській лікарні.

Проте вже сьогодні на сторінці театру повідомили, що він помер.

"Не стало Василя Кухарського. Він так і не зміг повернутися до життя. Дату прощання повідомимо згодом", — сказано у дописі.

Кухарський з 2008 року є актором Київського академічного драматичного театру на Подолі. "Максим Оса та золото Песиголовця" став першим фільмом, де Кухарський зіграв головну роль. Це перша в Україні кінострічка, створена за коміксом, її знімали майже 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла акторка, яка запам'яталася роллю у легендарному серіалі.

Такоє ми повідомляли, що помер актор театру та кіно, зірка серіалу Нюхач-2.