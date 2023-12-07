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Актор театру і кіно Василь Кухарський загинув на фронті

7 грудня 2023 21:21
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Актор театру і кіно Василь Кухарський загинув на фронті
Василь Кухарський у фільмі "Максим Оса та золото Песиголовця"
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

41-річний актор та військовослужбовець Василь Кухарський помер на фронті. Він був відомий за роллю козака Максима Оси у фільмі 2022 року "Максим Оса та золото Песиголовця". 

Про передчасний відхід із життя повидомили на офіційній сторінці Театру на Подолі

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Не вижив після поранення

П'ять днів тому на офіційній сторінці Театру на Подолі, де працював Василь Кухарський, його вітали з днем народження і бажали якнайшвидшого одужання після важкого поранення, який актор отримав ще у вересні захищаючи країну на передовій. Режисер Олесь Санін повідомляв, що Кухарський знаходиться в київській лікарні.

 

 

Проте вже сьогодні на сторінці театру повідомили, що він помер.

 

"Не стало Василя Кухарського. Він так і не зміг повернутися до життя. Дату прощання повідомимо згодом", — сказано у дописі.

Кухарський з 2008 року є актором Київського академічного драматичного театру на Подолі. "Максим Оса та золото Песиголовця" став першим фільмом, де Кухарський зіграв головну роль. Це перша в Україні кінострічка, створена за коміксом, її знімали майже 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла акторка, яка запам'яталася роллю у легендарному серіалі. 

Такоє ми повідомляли, що помер актор театру та кіно, зірка серіалу Нюхач-2. 

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