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Померла акторка, яка запам'яталася роллю у легендарному серіалі

30 листопада 2023 18:24
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Померла акторка, яка запам'яталася роллю у легендарному серіалі
Кадр з серіалу "Секс і місто"
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Померла володарка премії "Тоні", американська акторка Френсіс Стернгаген, яка зіграла у серіалі "Секс і місто" свекруху Шарлотти — Банні МакДугл.

Про це пише Vanity Fair

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Подробиці

Про смерть Френсіс Стернгаген повідомив син знаменитості Джон Карлін у своїх соціальних мережах. 

"27 листопада вона мирно померла у себе вдома, не доживши півтора місяця до свого 94-го дня народження", — повідомив Джон.

Акторка доживала свій вік у американському містечку Нью-Рошелл. Син повідомив, що побачився з мамою за кілька днів до її смерті. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Її багато хто любив. Мені дуже пощастило, що я зміг назвати її своєю мамою, своєю подругою, своєю партнеркою по піснях і танцях. Ми були разом минулого тижня, і ми розмовляли в понеділок вдень, сказали, як сильно ми любимо і сумуємо одне за одним", — поділися син акторки.

Френсіс Стернгаген розпочала свою акторську кар'єру у 1948 році, а завершила у 2014, коли їй було 84 роки. За цей час вона встигла знятися у багатьох стрічках. Найбільше телеглядачі її запам'ятали у картинах "День незалежності", "Закон і порядок", "Швидка допомога", "Секс і місто".

Акторка також отримала дві нагороди "Тоні" за ролі у фільмі "Хороший лікар" 1973 року та відновленій версії "Спадкоємиці" 1995 року, де вона зіграла овдовілу тітку Лавінію разом із Черрі Джонс.

Нагадаємо, Оззі Осборн зізнався, що б його ощасливило перед смертю. 

Також ми писали, що помер актор театру та кіно, зірка серіалу Нюхач-2. 

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