Померла акторка, яка запам'яталася роллю у легендарному серіалі

Кадр з серіалу "Секс і місто"

Померла володарка премії "Тоні", американська акторка Френсіс Стернгаген, яка зіграла у серіалі "Секс і місто" свекруху Шарлотти — Банні МакДугл.

Про це пише Vanity Fair.

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Подробиці

Про смерть Френсіс Стернгаген повідомив син знаменитості Джон Карлін у своїх соціальних мережах.

"27 листопада вона мирно померла у себе вдома, не доживши півтора місяця до свого 94-го дня народження", — повідомив Джон.

Акторка доживала свій вік у американському містечку Нью-Рошелл. Син повідомив, що побачився з мамою за кілька днів до її смерті.

"Її багато хто любив. Мені дуже пощастило, що я зміг назвати її своєю мамою, своєю подругою, своєю партнеркою по піснях і танцях. Ми були разом минулого тижня, і ми розмовляли в понеділок вдень, сказали, як сильно ми любимо і сумуємо одне за одним", — поділися син акторки.

Френсіс Стернгаген розпочала свою акторську кар'єру у 1948 році, а завершила у 2014, коли їй було 84 роки. За цей час вона встигла знятися у багатьох стрічках. Найбільше телеглядачі її запам'ятали у картинах "День незалежності", "Закон і порядок", "Швидка допомога", "Секс і місто".

Акторка також отримала дві нагороди "Тоні" за ролі у фільмі "Хороший лікар" 1973 року та відновленій версії "Спадкоємиці" 1995 року, де вона зіграла овдовілу тітку Лавінію разом із Черрі Джонс.

Нагадаємо, Оззі Осборн зізнався, що б його ощасливило перед смертю.

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