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Актер театра и кино Василий Кухарский погиб на фронте

7 декабря 2023 21:21
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Актер театра и кино Василий Кухарский погиб на фронте
Василий Кухарский в фильме "Максим Оса и золото Песиголовца"
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

41-летний актер и военнослужащий Василий Кухарский погиб на фронте. Он был известен по роли козака Максима Осы в фильме 2022 года "Максим Оса и золото Песиголовца".

О преждевременном уходе из жизни сообщили на официальной странице Театра на Подоле.

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Пять дней назад на официальной странице Театра на Подоле, где работал Василий Кухарский, его поздравляли с днем рождения и желали скорейшего выздоровления после тяжелого ранения, которое актер получил еще в сентябре, защищая страну на передовой. Режиссер Олесь Санин сообщал, что Кухарский находится в киевской больнице.

 

 

Однако уже сегодня на странице театра сообщили, что он скончался.

 

"Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни. Дату прощания сообщим позже", — говорится в публикации.

Кухарский с 2008 года — актер Киевского академического драматического театра на Подоле. "Максим Оса и золото Песиголовца" стал первым фильмом, где Кухарский сыграл главную роль. Это первая в Украине кинолента, созданная по комиксу, ее снимали почти 10 лет.

Напомним, ранее мы писали, что умерла актриса, запомнившаяся ролью в легендарном сериале.

Такое мы сообщали, что скончался актер театра и кино, звезда сериала Нюхач-2.

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