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Актор Віллем Дефо отримав зірку на Алеї Слави

10 січня 2024 12:47
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Анна Сірик
редактор
Актор Віллем Дефо отримав зірку на Алеї Слави
Віллем Дефо. Фото: Mario Anzuoni/Reuters
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американський актор Віллем Дефо, який знявся більше, ніж у 150 різноманітних фільмах, отримав зірку на Голлівудській Алеї Слави. Він радий, що присвятив своє життя акторству.

Про це повідомили CNN.

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Віллем Дефо вдячний за можливість бути в спільноті акторів

Актор Віллем Дефо, який зіграв Гобліна у франшизі "Людина-павук", отримав свою зірку на Алеї Слави. За свою акторську кар'єру від перевтілювався від балакучого доглядача маяка у "Маяку" до гангстера у "Дикі серцем" Девіда Лінча та Вінсента Ван Гога у "Воротах вічності".

"Це чудово бути частиною цієї спільноти артистів і артистів, людей, які, діляться своїм досвідом і уявляють погляди інших… змушують нас відчувати себе ближчими один до одного та об’єднують", — сказав під час промови на відкритті Дефо.

Також актор подякував своїй дружині, яка підтримувала його протягом багатьох років. 

"Дякую моїй дружині Джаді Колагранде, яка вчить мене бути вдячним і нагадує мені не плювати на свою удачу", — сказав він наприкінці свого виступу.

Педро Паскаль, Віллем Дефо і Патриція Аркетт на Алеї Слави
Педро Паскаль, Віллем Дефо і Патриція Аркетт. Фото: Chris Pizzello/AP

Привітати актора прийшли його друзі-актори — Патриція Аркетт, Педро Паскаль, Марк Руффало, Каміла Морроне та Гільєрмо Дель Торо.

Вони також вшанували його під час своїх промов, Паскаль назвав його "найвидатнішим американським актором у нашому житті".

Раніше актор Макколей Калкін отримав зірку на Алеї Слави.

Також фільм "Оппенгеймер" виграв п'ять статуеток на "Золотому глобусі".

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