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Тріумфатор премії — фільм "Оппенгеймер" виграв п'ять статуеток на "Золотому глобусі"

8 січня 2024 10:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Тріумфатор премії — фільм "Оппенгеймер" виграв п'ять статуеток на "Золотому глобусі"
Фільм "Оппенгеймер". Фото: стоп-кадр з відео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Фільм Крістофера Ноламана "Оппенгеймер" все ж таки обійшов рожеву стрічку "Барбі". Він виграв п'ять номінацій на "Золотому глобусі" і точно став найкрутішою прем'єрою року.

"Оппенгеймер" зібрав найбільшу кількість нагород на "Золотому глобусі"

Тріумфатором преміїї "Золотий глобус" став фільм "Оппенгеймер". Він переміг у п'яти номінаціях.

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Режисер Крістофер Нолан отримав статуетки у номінаціях "найкращий драматичний фільм" і "найкраща режисура".

Актор Кілліан Мерфі зіграв "найкращу чоловічу головну роль". Він відтворив на екрані історичну постать науковця-винахідника атомної зброї Роберта Оппенгеймера. 

Композитор Людвіг Йоранссон, який створив саундрек фільму, переміг у "найкращій музиці до фільму". Також статуетку отримав Роберт Дауні-Молодший за "найкращу роль другого плану". Він зіграв Льюїса Штрауса, який був долучений до створення атомної бомби.

Фільм "Оппенгеймер". Фото: стоп-кадр з відео
Фільм "Оппенгеймер". Фото: стоп-кадр з відео

"Оппенгеймер" розповідає історію створення смертоносної зброї для всього людства

Фільм показує історію створення ядерної бомби.  В основу сюжету лягла книга "Американський Прометей".

Фізик-винахідник Роберт Оппенгеймер стає головним у важливому дослідженні. Він бере участь у Манхеттенському проекті, де займається розробкою двох бомб, які пізніше військові США скинуть на території Хіросіми та Нагасакі.

Науковця прозвали "батьком ядерної бомби". Після першого випробування під кодовою назвою "Трініті" вчений був сильно вражений. Його свідомість починає змінюватись через страшні наслідки його винаходу...

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Також голлівудська зірка повторила образ культової акторки на Золотому Глобусі.

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