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Актер Виллем Дефо получил звезду на Аллее Славы

10 января 2024 12:47
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Актер Виллем Дефо получил звезду на Аллее Славы
Виллем Дефо. Фото: Mario Anzuoni/Reuters
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американский актер Виллем Дефо, снявшийся более чем в 150 различных фильмах, получил звезду на Голливудской Аллее Славы. Он рад, что посвятил свою жизнь актерству.

Об этом сообщили CNN.

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Виллем Дефо благодарен за возможность быть в сообществе актеров

Актер Виллем Дефо, сыгравший Гоблина во франшизе "Человек-паук", получил свою звезду на Аллее Славы. За свою актерскую карьеру он перевоплощался от болтливого смотрителя маяка в "Маяке" к гангстеру в "Дикие сердцем" Дэвида Линча и Винсента Ван Гога в "Воротах вечности".

"Это прекрасно быть частью этого сообщества артистов и артистов, людей, которые, делясь своим опытом и воображая взгляды других… заставляют нас чувствовать себя более близкими друг к другу и объединяют", — сказал во время речи на открытии Дефо.

Также актер поблагодарил свою жену, которая поддерживала его на протяжении многих лет.

"Спасибо моей жене Джади Колагранде, которая учит меня быть благодарным и напоминает мне не плевать на свою удачу", — сказал он в конце своего выступления.

Педро Паскаль, Виллем Дефо и Патриция Аркетт на Аллее Славы
Педро Паскаль, Виллем Дефо и Патриция Аркетт. Фото: Chris Pizzello/AP

Поздравить актера пришли его друзья-актеры Патриция Аркетт, Педро Паскаль, Марк Руффало, Камила Морроне и Гильермо Дель Торо.

Они также почтили его во время своих речей, Паскаль назвал его "величайшим американским актером в нашей жизни".

Ранее актер Макколей Калкин получил звезду на Аллее Славы.

Также фильм "Оппенгеймер" выиграл пять статуэток на "Золотом глобусе".

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