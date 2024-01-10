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Актор Віллем Дефо пояснив, чому в нього вайб соціопата

10 січня 2024 15:24
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Актор Віллем Дефо пояснив, чому в нього вайб соціопата
Віллем Дефо в шоу "SNL". Фото: стоп-кадр відео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Актор Віллем Дефо, який відомий своїми харизматичними ролями, розповів, чому він нагадує не дуже адекватну людину. Також артист поділився історіями про своє минуле.

Про це пише People.

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66-річний актор вперше вийшов на сцену Saturday Night Live як ведучий. Він радий повернутися додому.

"Приємно повернутися додому в Нью-Йорк. Звідси я починав. Я переїхав сюди, коли мені був 21 рік, не було грошей і знімав квартиру на 10-му проспекті за 200 баксів на місяць. Саме тут я навчився грати. Наприклад, я мав поводитися так, ніби мені подобається мати ванну на моїй кухні", — розповів про початок своєї кар'єри актор.

Актор розповів, чому його емоції під час акторської гри такі виразні і може навіть трохи перебільшені.

"Я не можу змінити те, що у мене виразне обличчя. Я не можу це контролювати. Я не думаю про те, щоб це контролювати. Я не один із тих хитрих акторів, як Ніколас Кейдж чи Аль Пачіно. Можливо, тому люди підходять до мене і кажуть: "Знаєш, на яку роль ти ідеально підходиш? Джокера". Завжди приємно чути, що ти маєш вайб соціопата", — засміявся Дефо. 

Актор радий, що тепер знову повернувся до роботи телеведучого. Він любить зйомки, і не тільки у кіно.

Раніше Віллем Дефо отримав зірку на Алеї Слави.

Також Наталі Портман, "Барбі" та Розамунд Пайк вразили сміливим вбранням на врученні кінопремії.

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