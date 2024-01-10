Актор Віллем Дефо пояснив, чому в нього вайб соціопата

Віллем Дефо в шоу "SNL". Фото: стоп-кадр відео

Актор Віллем Дефо, який відомий своїми харизматичними ролями, розповів, чому він нагадує не дуже адекватну людину. Також артист поділився історіями про своє минуле.

Про це пише People.

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66-річний актор вперше вийшов на сцену Saturday Night Live як ведучий. Він радий повернутися додому.

"Приємно повернутися додому в Нью-Йорк. Звідси я починав. Я переїхав сюди, коли мені був 21 рік, не було грошей і знімав квартиру на 10-му проспекті за 200 баксів на місяць. Саме тут я навчився грати. Наприклад, я мав поводитися так, ніби мені подобається мати ванну на моїй кухні", — розповів про початок своєї кар'єри актор.

Актор розповів, чому його емоції під час акторської гри такі виразні і може навіть трохи перебільшені.

"Я не можу змінити те, що у мене виразне обличчя. Я не можу це контролювати. Я не думаю про те, щоб це контролювати. Я не один із тих хитрих акторів, як Ніколас Кейдж чи Аль Пачіно. Можливо, тому люди підходять до мене і кажуть: "Знаєш, на яку роль ти ідеально підходиш? Джокера". Завжди приємно чути, що ти маєш вайб соціопата", — засміявся Дефо.

Актор радий, що тепер знову повернувся до роботи телеведучого. Він любить зйомки, і не тільки у кіно.

Раніше Віллем Дефо отримав зірку на Алеї Слави.

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