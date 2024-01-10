Наталі Портман, "Барбі" та Розамунд Пайк вразили сміливим вбранням на врученні кінопремії

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

У Голлівуді відбулося щорічне вручення премії Governors Awards, яке проводить Американська академія кінематографічних мистецтв і наук. Захід було перенесено з листопада минулого року через страйк акторів та сценаристів.

Про це пише Daily Mail.

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Захід відвідали Наталі Портман, Пенелопа Крус, Марго Роббі, Розамунд Пайк, Емма Стоун, Єва Лонгорія, Кері Малліган, Бредлі Купер, Гленн Клоуз, Мартін Скорсезе, Лілі Гладстон, Леонардо ДіКапріо, Флоренс П'ю, Том Генкс з дружиною Рітою Вілсон, Роберт Дауні-молодший, Кілліан Мерфі та інші.

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Наталі Портман. Фото: Reuters

Актор Том Генкс та його дружина Рита Вілсон.Фото: Reuters

Акторка Пенелопа Круз. Фото: Reuters

Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Акторка Емілі Блант. Фото: Reuters

Акторка Розамунд Пайк. Фото: Reuters

Наталі Портман з'явилася на доріжці зі сміливим декольте в образі від Schiaparelli, Пенелопа Крус обрала білу сукню Chanel з пишною спідницею, а Марго Роббі чорну сукню Celine. Розамунд Пайк прийшла у квітковій сукні Erdem, Емма Стоун вибрала блідо-рожевий образ від Fendi, а Єва Лонгорія — золоту сукню Sophie Couture.

На премії Governors Awards, яка з 2009 року проходить у Великій бальній залі Hollywood and Highland Center, вручаються нагороди на честь досягнень у кіноіндустрії, які раніше вручалися під час церемонії премії "Оскар".

Нагадаємо, жінка-троянда Дженніфер Лопес та гламурна "Барбі" сяяли на врученні "Золотого глобуса".

Раніше Дженніфер Еністон похизувалась культовою зачіскою Рейчел з "Друзів" на "Золотому глобусі".