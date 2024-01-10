Наталі Портман, "Барбі" та Розамунд Пайк вразили сміливим вбранням на врученні кінопремії
У Голлівуді відбулося щорічне вручення премії Governors Awards, яке проводить Американська академія кінематографічних мистецтв і наук. Захід було перенесено з листопада минулого року через страйк акторів та сценаристів.
Про це пише Daily Mail.
Голлівудські акторки завітали на гламурну кінопремію
Захід відвідали Наталі Портман, Пенелопа Крус, Марго Роббі, Розамунд Пайк, Емма Стоун, Єва Лонгорія, Кері Малліган, Бредлі Купер, Гленн Клоуз, Мартін Скорсезе, Лілі Гладстон, Леонардо ДіКапріо, Флоренс П'ю, Том Генкс з дружиною Рітою Вілсон, Роберт Дауні-молодший, Кілліан Мерфі та інші.
Наталі Портман з'явилася на доріжці зі сміливим декольте в образі від Schiaparelli, Пенелопа Крус обрала білу сукню Chanel з пишною спідницею, а Марго Роббі чорну сукню Celine. Розамунд Пайк прийшла у квітковій сукні Erdem, Емма Стоун вибрала блідо-рожевий образ від Fendi, а Єва Лонгорія — золоту сукню Sophie Couture.
На премії Governors Awards, яка з 2009 року проходить у Великій бальній залі Hollywood and Highland Center, вручаються нагороди на честь досягнень у кіноіндустрії, які раніше вручалися під час церемонії премії "Оскар".
Нагадаємо, жінка-троянда Дженніфер Лопес та гламурна "Барбі" сяяли на врученні "Золотого глобуса".
Раніше Дженніфер Еністон похизувалась культовою зачіскою Рейчел з "Друзів" на "Золотому глобусі".
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