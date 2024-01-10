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Актер Виллем Дефо объяснил, почему у него вайб социопата

10 января 2024 15:24
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Актер Виллем Дефо объяснил, почему у него вайб социопата
Виллем Дефо в шоу "SNL". Фото: стоп-кадр видео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актер Виллем Дефо, известный своими харизматическими ролями, рассказал, почему он напоминает не очень адекватного человека. Также артист поделился историями о своем прошлом.

Об этом пишет People.

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66-летний актер впервые вышел на сцену Saturday Night Live, как ведущий. Он рад возвратиться домой.

"Приятно вернуться домой в Нью-Йорк. Отсюда я начинал. Я переехал сюда, когда мне был 21 год, не было денег и снимал квартиру на 10-м проспекте за 200 баксов в месяц. Именно здесь я научился играть. Например, я должен был вести себя так, будто мне нравится иметь ванную на моей кухне", — рассказал о начале своей карьеры актер.

Актер признался, почему его эмоции во время актерской игры так выразительны и может даже немного преувеличены.

"Я не могу изменить то, что у меня выразительное лицо. Я не могу это контролировать. Я не думаю о том, чтобы это контролировать. Я не один из тех хитрых актеров, как Николас Кейдж или Аль Пачино. Возможно, поэтому люди подходят к меня и говорят: "Знаешь, на какую роль ты идеально подходишь?" Джокера". Всегда приятно слышать, что у тебя вайб социопата", — засмеялся Дефо.

Актер рад теперь снова вернулся к работе телеведущего. Он любит съемки и не только в кино.

Ранее Виллем Дефо получил звезду на Аллее Славы.

Также Натали Портман, "Барби" и Розамунд Пайк поразили смелым нарядом на вручении кинопремии.

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