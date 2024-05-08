Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Актор Женя Янович зізнався, що в жодному разі не рекламуватиме arrow

Актор Женя Янович зізнався, що в жодному разі не рекламуватиме

8 травня 2024 17:19
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Що Женя Янович не рекламуватиме ніколи в житті — актор зізнався
Український актор Женя Янович на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український актор і сценарист Женя Янович дав відверте інтерв’ю ведучій Маші Єфросініній. Під час спілкування ведучий власного YouTube-каналу зізнався, на яких рекламах він ніколи в житті не зароблятиме, і розповів, що він робитиме, якщо доведеться змінити свою думку.

Інтерв’ю з Женею Яновичем Маша Єфросініна оприлюднила на своєму каналі в YouTube.

Читайте також:

Женя Янович про свою рекламу

Відомий український актор згадав, що свого часу працював разом з компанією, яка займається ставками на спорт, проте, це було недовго, адже він відмовився від співпраці. До того ж, Женя пояснив, що він в жодному разі не рекламуватиме. 

"У мене свого часу була співпраця з беттінгом (ставки на спорт, — Ред.). Я від неї відмовився і зрозумів, що я не хочу це робити. Але, при цьому, ніколи в особистих проєктах, мабуть, не буде гемблінга (азартні ігри, — Ред.). Алкоголь — це точно не буде ніякий слабкий напій. Я п’ю вино, можу випити віскі. Я вважаю, що цей продукт не є легким пороговим входом, наприклад, для вразливих груп. І звісно бізнес, який не вийшов з Росії", — зізнався Женя Янович.

Женя Янович и Маша Ефросинина на интервью
Актор Женя Янович і ведуча Маша Єфросініна на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також український актор додав, що він робитиме, якщо йому раптом доведеться все це рекламувати, щоб заробити грошей. 

"Я вирішуватиму проблеми за мірою їхнього надходження. Це завжди пошук, але це вдається робити, якщо це перестане вдаватися, я буду замислюватися, що з цим робити", — також додав український ведучий.

Кар’єра Жені Яновича

Женя Янович — це молодий український актор, сценарист і співзасновник студії "Мамахохотала". Свою кар’єру він розпочав ще у студентські роки, коли грав за "Збірну КПІ" у КВК. За цей час Женя вів різні шоу, знімався у серіаліті та записував різні подкасти. З 2023 року актор веде власне вечірнє шоу "20:23", куди запрошує різних українських зірок.

Женя Янович в вечернем шоу "20:23"
Актор Женя Янович у вечірньому шоу "20:23". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Женя Янович зізнався, чи вільне зараз його серце. 

Раніше ми розповідали про те, що актор Володимир Жогло чесно зізнався, який діагноз можуть поставити його дитині. 

Також ми повідомляли про те, що шоумен і актор Дядя Жора зізнався, що він думає про хейт на свою адресу. 

Маша Єфросініна
шоу-бізнес
українські зірки
Євген Янович

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку