Що Женя Янович не рекламуватиме ніколи в житті — актор зізнався

Український актор Женя Янович на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український актор і сценарист Женя Янович дав відверте інтерв’ю ведучій Маші Єфросініній. Під час спілкування ведучий власного YouTube-каналу зізнався, на яких рекламах він ніколи в житті не зароблятиме, і розповів, що він робитиме, якщо доведеться змінити свою думку.

Інтерв’ю з Женею Яновичем Маша Єфросініна оприлюднила на своєму каналі в YouTube.

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Женя Янович про свою рекламу

Відомий український актор згадав, що свого часу працював разом з компанією, яка займається ставками на спорт, проте, це було недовго, адже він відмовився від співпраці. До того ж, Женя пояснив, що він в жодному разі не рекламуватиме.

"У мене свого часу була співпраця з беттінгом (ставки на спорт, — Ред.). Я від неї відмовився і зрозумів, що я не хочу це робити. Але, при цьому, ніколи в особистих проєктах, мабуть, не буде гемблінга (азартні ігри, — Ред.). Алкоголь — це точно не буде ніякий слабкий напій. Я п’ю вино, можу випити віскі. Я вважаю, що цей продукт не є легким пороговим входом, наприклад, для вразливих груп. І звісно бізнес, який не вийшов з Росії", — зізнався Женя Янович.

Актор Женя Янович і ведуча Маша Єфросініна на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також український актор додав, що він робитиме, якщо йому раптом доведеться все це рекламувати, щоб заробити грошей.

"Я вирішуватиму проблеми за мірою їхнього надходження. Це завжди пошук, але це вдається робити, якщо це перестане вдаватися, я буду замислюватися, що з цим робити", — також додав український ведучий.

Кар’єра Жені Яновича

Женя Янович — це молодий український актор, сценарист і співзасновник студії "Мамахохотала". Свою кар’єру він розпочав ще у студентські роки, коли грав за "Збірну КПІ" у КВК. За цей час Женя вів різні шоу, знімався у серіаліті та записував різні подкасти. З 2023 року актор веде власне вечірнє шоу "20:23", куди запрошує різних українських зірок.

Актор Женя Янович у вечірньому шоу "20:23". Фото: скриншот з YouTube

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