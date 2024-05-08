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Актер Женя Янович признался, что ни в коем случае не будет рекламировать

8 мая 2024 17:19
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Что Женя Янович не будет рекламировать никогда в жизни — актер признался
Украинский актер Женя Янович на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский актер и сценарист Женя Янович дал откровенное интервью ведущей Маше Ефросининой. Во время общения ведущий собственного YouTube-канала признался, на каких рекламах он никогда в жизни не будет зарабатывать, и рассказал, что он будет делать, если придется изменить свое мнение.

Интервью с Женей Яновичем Маша Ефросинина обнародовала на своем канале в YouTube.

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Женя Янович о своей рекламе

Известный украинский актер вспомнил, что в свое время работал вместе с компанией, которая занимается ставками на спорт, однако, это было недолго, ведь он отказался от сотрудничества. К тому же, Женя объяснил, что он ни в коем случае не будет рекламировать.

"У меня в свое время было сотрудничество с беттингом (ставки на спорт, — Ред.). Я от него отказался и понял, что я не хочу это делать. Но, при этом, никогда в личных проектах, наверное, не будет гемблинга (азартные игры, — Ред.). Алкоголь — это точно не будет никакой слабый напиток. Я пью вино, могу выпить виски. Я считаю, что этот продукт не является легким пороговым входом, например, для уязвимых групп. И конечно бизнес, который не вышел из России", — признался Женя Янович.

Женя Янович и Маша Ефросинина на интервью
Актер Женя Янович и ведущая Маша Ефросинина на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский актер добавил, что он будет делать, если ему вдруг придется все это рекламировать, чтобы заработать деньги.

"Я буду решать проблемы по мере их поступления. Это всегда поиск, но это удается делать, если это перестанет удаваться, я буду задумываться, что с этим делать", — добавил украинский ведущий.

Карьера Жени Яновича

Женя Янович — это молодой украинский актер, сценарист и соучредитель студии "Мамахохотала". Свою карьеру он начал еще в студенческие годы, когда играл за "Сборную КПИ" в КВН. За это время Женя вел разные шоу, снимался в сериалити и записывал разные подкасты. С 2023 года актер ведет собственное вечернее шоу "20:23", куда приглашает разных украинских звезд.

Женя Янович в вечернем шоу "20:23"
Актер Женя Янович в вечернем шоу "20:23". Фото: скриншот с YouTube

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Маша Ефросинина
шоу-бизнес
украинские звезды
Женя Янович

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