Шоумен Дядя Жора зізнався, чи виступає він зараз на корпоративах

Український шоумен Дядя Жора на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український шоумен, актор, комік і ведучий Дядя Жора (Вадим Мічковський) дав відверте інтерв’ю. У ньому зірка українського шоу-бізнесу розповів про те, як він ставиться до тих, хто його критикує в соціальних мережах, і чи запрошують його на корпоративи.

Про це Дядя Жора розповів на інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

Читайте також:

Дядя Жора про хейт у свій бік

Український шоумен чесно зізнався, що він думає про те, що деякі люди критикують його. За словами Дяді Жори, всі люди — різні, тому що комусь може щось подобатися, а комусь — ні, тому йому все одно на те, що про нього говорять.

"Чесно, мені пох*р. Люди мають право на свою думку, бо комусь щось подобається, комусь щось не подобається, не можна подобатися всім", — розповів Дядя Жора в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ".

Дядя Жора під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Корпоративи Дяді Жори

Відомий комік і ведучий зізнався, чи запрошують його зараз на корпоративи. Не міг проігнорувати Дядя Жора і співака Олега Винника, який зараз перебуває в іншій країні. Він наголосив, що нібито вся аудиторія артиста зараз "перебігла" до нього.

"Дядю Жору запрошують завжди на корпоративи, тому що корпоратив без Дяді Жори — це нудна двіжуха. Я боюся "вовчиць", які зараз перебігають від Олега Винника до мене. Навіть зараз Олег Винник стежить за нами. Але зараз, поки Винника немає, "вовчиці" перебігають до мене, тому що в мене такі пісні, що "вовчиці" слухають і пишуть мені. Тут хейтерів немає, тому що всім подобається музика Дяді Жори", — також додав український комік.

Дядя Жора про росіян під час війни

Український шоумен зізнався, як він намагався подзвонити своїм колегами з Росії і розповісти всю правду про війну в Україні, проте ніякої відповіді він так і не отримав.

"Це все в нікуди. Половина цих SMS або непрочитані, або прочитані і без відповіді. З одного боку, увесь російський народ повинен нести відповідальність за війну в Україні. Тому що це Росія напала, Росія вторглася, Росія — це і є всі росіяни разом під керівництвом своєї влади. З іншого боку, є думка: "А чого ми? Це все влада! А простий народ не винен". Але народ же цю владу вибирав. Мовчання, неактивність людей, вони бояться говорити", — заявив Дядя Жора.

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Гарік Бірча вперше став батьком.

Раніше ми розповідали про те, що шоумен Анатолій Анатоліч пояснив своє звільнення з популярного каналу.

Також ми повідомляли про те, що шоумен Дмитро Коляденко зізнався, чи були в нього знову стосунки зі співачкою Іриною Білик.