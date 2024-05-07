Трирічний син Володимира Жогло може мати аутизм — що про це каже сам актор

Актор шоу "Вар'яти" Володимир Жогло на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український гуморист і актор шоу "Вар’яти" Володимир Жогло вперше розповів про можливий діагноз свого маленького сина. Сценарист і ведучий зізнався, чи дійсно його дитина має аутизм, і пояснив, як можна визначити цей діагноз.

Про це Володимир Жогло розповів під час інтерв’ю Славі Дьоміну на його каналі в YouTube.

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Володимир Жогло про діагноз свого сина

Український гуморист зізнався, чому він ніколи не розповідав про те, що його син може мати аутизм. Він наголосив, що конкретний діагноз дитині ще не поставили, а сам він не хоче про це знати раніше, адже люди можуть звинувачувати його в тому, що він зробив своїй дитині інвалідність.

"Я керувався банальною логікою… Лікар має визначити це. Нам ще конкретно діагноз "аутизм" не поставили, але ми чекаємо, формально, чотирьох років. До чотирьох років можуть бути якісь зміни в психіці дитини. Я не хочу, щоб нам ставили діагноз раніше, бо моїй дружині буде неприємно, якщо казатимуть: "Зробив дитині інвалідність"", — каже Володимир Жогло.

Актор Володимир Жогло і ведучий Слава Дьомін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Актор розповів про свого кума, в якого дитина має аутизм. Він пояснив, що через це він вже вміє розрізняти, що в дитини може бути аутизм. Володимир розповів, за якими ознаками можна дізнатися, що дитина має такий діагноз.

"У мене в кума син також має аутизм, і я вже розумів, які є основні моменти, на які треба звернути увагу, що це вже проявлення аутизму. Це відсутність вказівного жесту, ігнорування іграшок і механізмів, не відкликається на ім’я, не реагує на різкі звуки", — також розповів український гуморист.

Новина про аутизм сина Володимира Жогло

На початку квітня дружина українського актора Володимира Жогло Ірина оприлюднила фотографію їхнього маленького сина, який сидить на сходах. Жінка натякнула, що в їхньої дитини аутизм, адже в описі під фото написала слова про цей діагноз в цілому.

Син українського гумориста Володимира Жогло. Фото: скриншот з Instagram Ірини Жогло

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