Актори "Дизель Шоу" відреагували на хейт щодо свого номера про українську родину в окупації

Фрагмент номера "Дизель Шоу", який спричинив скандал. Скриншот: YouTube

У соцмережах розгорівся скандал щодо нового випуску "Дизель Шоу". В ньому актори Євген Гашенко та Вікторія Булітко грають українців, місто яких тимчасово окупували росіяни. Але деякі жарти не зайшли користувачам соцмереж. Актори "Дизель Студіо" відреагували на хейт та заклики скасувати колектив в культурному просторі нашої країни.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах "Дизель Студіо".

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Шеф-редактор "Дизель Шоу" Олексій Бланар прокоментував номер "Святий Миколай проти окупантів", який зачепив багатьох українців. Він нагадав, як 17 днів перебував в окупації в Київській області з родиною та однією з акторок колективу. Бланар детально описав, що вони пережили, але так і не навів причини, чому дозволив цей номер.

Ба більше — на горіхи дісталося домогосподаркам та представникам ЗМІ, які висвітлюють скандал з двох сторін. Бланар не підбирав слів та викликав всіх охочих на розмову.

"Я дуже конкретно, зрозумілою їм мовою, можу поспілкуватись з кожним, хто написав криве слово про номер "Святий Миколай проти окупантів". Кожній супермамочці-хайполовці, кожному хейтеру з ботоферми відомо кого (79% пишуть ворожою мовою), кожній гі*ножурналістці, яка за грант готова маму рідну облити брудом, кожній гі*норедакторці, яка вже давно цілує Сатану в сраку, кожному диванному критику", — написав керівник "Дизель Студіо".

Скриншот: Facebook

Багато слыв в коментарі залишив один з акторів "Дизель Студіо", Євген Сморігін. На його думку, 99% негативних відгуків написано людьми, які не дивилися номер. Він порадив їм приділити 15 хвилин свого часу, а вже потім коментувати. Для лінивих — описав суть номера.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка "Дизель шоу" спростувала фейки про свою смерть. Також ми розповідали, що Вікторія Булітко презентувала романтичний дует.