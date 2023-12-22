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Актеры "Дизель Шоу" отреагировали на хейт про свой номер об украинской семье в оккупации

22 декабря 2023 23:08
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Актеры "Дизель Шоу" отреагировали на хейт про свой номер об украинской семье в оккупации
Фрагмент номера "Дизель Шоу", который вызвал скандал. Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В соцсетях разгорелся скандал по поводу нового выпуска "Дизель Шоу". В нем актеры Евгений Гашенко и Виктория Булитко играют украинцев, город которых временно оккупировали россияне. Но некоторые шутки не зашли пользователям соцсетей. Актеры "Дизель Студио" отреагировали на хейт и призывы отменить коллектив в культурном пространстве нашей страны.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях "Дизель Студио".

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Шеф-редактор "Дизель Шоу" Алексей Бланар прокомментировал номер "Святой Николай против оккупантов", который задел многих украинцев. Он напомнил, как 17 дней находился в оккупации в Киевской области с семьей и одной из актрис коллектива. Бланар подробно описал, что они пережили, но так и не привел причин, почему разрешил этот номер.

Более того, на орехи досталось домохозяйкам и представителям СМИ, которые освещают скандал с двух сторон. Бланарь не подбирал слов и вызвал всех желающих на разговор.

"Я очень конкретно, на понятном им языке, могу пообщаться с каждым, кто написал кривое слово о номере "Святой Николай против оккупантов". Каждой супермамочке-хайполовке, каждому хейтеру из ботофермы известно кого (79% пишут на вражеском языке), каждой га*ножурналистке, которая за грант готова родную маму облить грязью, каждой га*норедакторке, которая уже давно целует Сатану в жопу, каждому диванному критику", — написал руководитель "Дизель Студио".

Скриншот: Facebook

Много слов в комментарии оставил один из актеров "Дизель Студио", Евгений Сморигин. По его мнению, 99% негативных отзывов написано людьми, не смотревшими номер. Он посоветовал им уделить 15 минут своего времени, а потом комментировать. Для ленивых — описал суть номера.

Напомним, ранее мы писали, что актриса "Дизель шоу" опровергла фейки о своей смерти. Также мы рассказывали, что Виктория Булитко представила романтический дуэт.

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