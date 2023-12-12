Актриса Екатерина Тишкевич пришла в себя после реанимации

Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тишкевич, которая семь дней находилась в больнице, проснулась. Более того, впервые за несколько лет врачи увидели положительную динамику ее болезни.

Об этом ее муж, актер Валентин Томусяк, рассказал в Instagram.

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Наконец-то положительная динамика

29-летняя Екатерина Тишкевич неделю находится в реанимации. Актриса уже давно страдает от тяжелой неизвестной болезни, однако причиной критического состояния стал сепсис. Об этом накануне сообщил ее супруг и попросил друзей помочь со сбором средств. Почти полтора миллиона гривен было собрано меньше, чем за сутки.

Теперь Валентин поделился хорошими новостями. Во-первых, Екатерина пришла в сознание.

Скриншот со сторис instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

"Сейчас ее вывели из сна, чтобы посмотреть, как она может дышать самостоятельно. Она подышала, и наконец у нее вынули эту трубку изо рта и одели кислородную маску. Пока так", — рассказал актер.

Во-вторых, впервые за несколько лет врачи заметили положительную динамику болезни.

"Вышли врачи и сказали, что на самом деле с сегодняшнего дня наконец-то намечается положительная динамика. Что наконец, именно с сегодняшнего дня они хотя бы нащупали какую-то опору. Состояние Кати для них все еще остается тяжелым, они говорят, что путь еще длинный, но, слава Богу, положительная динамика есть", — поделился Томусяк.

Екатерина в течение нескольких лет страдала от сильных головных болей, время от времени невыносимых. Девушка пробовала разные методы лечения, однако ничего не помогало. Это впервые, когда врачи смогли сказать что-нибудь более или менее конкретное.

Сегодня наконец Валентину должны позволить зайти к жене.

Скриншот со сторис instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Напомним, ранее мы писали, находящаяся в реанимации муж актрисы Екатерины Тишкевич рассказал о ее состоянии.

Также мы сообщали, что актриса Екатерина Тишкевич находится в реанимации.